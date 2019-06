6.500 cannabisplanten aan Turfputten: verdachten moeten week langer wachten op straf Jef Van Nooten

19 juni 2019

13u22 0 Olen De broers uit Olen die verdacht wordt van betrokkenheid bij een cannabisplantage van 6.500 planten aan Turfputten moeten nog een week geduld hebben om hun straf te kennen.

De rechtbank zou normaal woensdag een uitspraak doen in het drugsdossier waarbij in totaal drie cannabisplantages aan het licht kwamen. Het onderzoek werd opgestart nadat de brandweer op 23 november 2017 werd opgeroepen voor een brand in een container achter een plasticbedrijf aan Turfputten in Olen. Tijdens de bluswerken ontdekten politie en brandweer een cannabisplantage met 6.514 planten in een loods naast het bedrijf.

6 jaar cel gevorderd

De loods werd verhuurd aan Nederlanders, maar volgens het parket hebben ook de broers V. een actieve rol gespeeld bij de plantage. Tegen heb werd respectievelijk 6 en 5 jaar cel gevorderd. Ook hun ouders en partners zouden op de hoogte zijn geweest volgens het openbaar ministerie, maar riskeren lagere straffen.

In totaal stonden 19 beklaagden terecht voor deze plantage en een cannabisplantage met 688 planten in de Hogepedestraat in Arendonk, en een plantage met 250 planten in de Prinsessenstraat in Turnhout.

Het vonnis stond gepland voor woensdag, maar is niet tijdig klaar geraakt. De rechter besliste om het vonnis verder in beraad te nemen. De uitspraak volgt nu pas volgende week.