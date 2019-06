5x uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 7 tot en met 9 juni AMK

07 juni 2019

WESTMALLE Tour des Trappistes

Maar al te vaak gaat fietsen samen met een ‘goei pint’ achteraf, en dat is bij de Tour des Trappistes niet anders! Op zaterdag 8 juni vindt de derde editie van deze fietstocht doorheen de Antwerpse Kempen plaats. Start en aankomst is in Westmalle, met de keuze uit drie routes: 60, 90 of 120 kilometer. Start, finish en inschrijvingen vind je bij Sporthal Berckhoven, Berckhovenstraat 25, 2390 Malle. Vanaf 8 uur kan je je aanmelden. Inschrijven kan via www.cyclingseries.be: de tour van 60 kilometer kost je 15 euro, die van 90 kilometer is 20 euro, en je betaalt 25 euro voor de tour van 125 kilometer. Uiteraard zit daar een gratis trappist bij aankomst inbegrepen!

OLEN Gladiolen

Op 7 en 8 juni bestaat Gladiolen 20 jaar, en dat wordt gevierd met een knaller van een line-up! Het festival in Olen komt dit jaar met namen als Triggerfinger, Arsenal, K’s Choice, Heideroosjes, Warhola, Emma Bale, SONS, en nog vele anderen. Buiten deze indrukwekkende lijst live artiesten zullen er ook een heleboel dj’s aanwezig zijn om het feest compleet te maken. Dagtickets kosten 25 euro, combitickets 40 euro, en die zijn te verkrijgen op www.gladiolen.be.

HERSELT Pony- en paardenjumping

Op zondag en maandag vindt ‘de Beker van Herselt’ plaats. De 24e pony- en paardenjumping georganiseerd door Pony en Paardenclub St. Maarten Herselt bestaat uit een ponyjumping op zondag, en een paardenjumping op maandag. Zondag kunnen ponyruiters tot 16 jaar vanaf 9 uur 30 meedoen aan de wedstrijd, maandag is het aan de volwassen ruiters. Zij strijden voor de Beker van Herselt. Voor wie niet zo goed kan paardrijden, is er tijdens het weekend randanimatie voorzien, in de vorm van ponyritjes en kindergrime.

DESSEL Rommelmarkt

Zin om een centje bij te verdienen, of gewoon wat rond te snuisteren zondag? Schrijf je dan in voor de gezellige rommelmarkt, of kom eens een kijkje nemen in de Kolkstraat in Dessel. Van 9 tot 13 uur zullen verschillende Desselaars hun koopwaar uitstallen. Inschrijven kan bij de dienst Grondgebiedzaken van de gemeente Dessel.

GEEL Silk Stalkings @ Highway13

Rockliefhebbers kunnen zaterdagavond terecht in café Highway 13 in Geel. Silk Stalkings, een vierkoppige coverband, komt er namelijk het beste van zichzelf geven. AC/DC, Kings of Leon, Rage Against The Machine maar ook The Cult, Led Zeppelin, Foo Fighters,... De Silk Stalkings gaan geen enkele uitdaging uit de weg! Klaar om een avondje te rocken? Afspraak in Highway 13, Liessel 6 in Geel, vanaf 21 uur!