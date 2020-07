59 dierenactivisten ketenen zich vast in Olens slachthuis: grote politiemacht bijna hele dag bezig met losknippen Wouter Demuynck

20 juli 2020

16u32 0 Olen Maandagochtend zijn 59 actievoerders van de Franse dierenrechtenorganisatie 269 Liberation Animale het slachthuis Vanlommel in Olen binnengedrongen. Daar verspreidden ze zich en ketenden ze zich vast aan installaties. De politie moest een 40-tal agenten inzetten om alle activisten af te voeren, wat uiteindelijk tot 15 uur duurde.

De 59 actievoerders van 269 Liberation Animale betraden maandagochtend het bedrijfsterrein op de Industrielaan. Vermoedelijk stond de poort door het voortdurende vrachtwagenverkeer gewoon open. “Ze hebben dan wellicht gewacht tot ze via een geopende deur het gebouw konden betreden. Daar hebben ze zich dan verspreid en zichzelf vastgeketend”, zegt Dirk Van Peer, woordvoerder van politie Neteland.

40 agenten ingezet

In totaal heeft de politie een 40-tal mensen ingezet om de actievoerders uit het slachthuis te krijgen. “De lokale politie Neteland kreeg onder meer steun van een ordehandhavingsteam van de lokale politie Antwerpen en een team van de federale politie dat ervaring heeft met het losknippen van actievoerders die zichzelf hebben vastgeketend. De actievoerders pleegden geen actief verzet, maar werkten ook niet mee. Ze lieten zich hangen, waardoor het afvoeren wat langer duurde.”

Pamfletten tegen dierenleed

De actievoerders zijn afgevoerd naar de politiezones in de buurt - Geel, Zuiderkempen en Neteland - om voldoende celcapaciteit te hebben. “Het gaat onder andere om Belgen, Fransen, Italianen en Portugezen. Ze droegen pamfletten waarin aandacht werd gevraagd voor dierenleed, maar een directe aanleiding voor de actie in Olen is bij de speurders nog niet bekend. Momenteel zijn de verhoren nog aan de gang. Alle identiteiten zullen worden genoteerd en gecontroleerd maar het is weinig waarschijnlijk dat er voorleidingen zullen komen, tenzij er iemand zou tussen zitten die nog voor iets anders gezocht wordt.”

Door de protestactie hebben de slachtactiviteiten van het slachthuis van ‘s ochtends tot ongeveer 15 uur stilgelegen.