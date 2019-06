20ste editie van Gladiolen is voltreffer: “Een jubileumeditie om nooit te vergeten” Wouter Demuynck

10 juni 2019

15u16 0 Olen Er viel afgelopen weekend wel wat te beleven op de jubileumeditie van Gladiolen. Het intieme concert van K’s Choice – met voor het eerst Sam Bettens – liet niemand onberoerd, door hevige rukwinden moest de grote tent – gelukkig maar even – ontruimd worden en het nieuwe, ingenieuze wisselbekersysteem draaide al meteen uit op een groot succes. Geheel terecht blikt de organisatie dan ook tevreden terug op deze editie.

De twintigste editie van Gladiolen was opnieuw helemaal uitverkocht – in totaal zakten vrijdag en zaterdag zo’n 18.000 bezoekers af naar Onze-Lieve-Vrouw-Olen. Ideaal waren de weersomstandigheden tijdens de opbouw van het festival niet met verschillende onweersbuien. De voorspelde rukwinden tijdens het weekend noopten de organisatie er ook toe om de tenten extra te beveiligen. Vrijdagavond bleven de rukwinden uit, maar iets voor middernacht was het wel prijs toen Triggerfinger zich opmaakte om aan hun concert te beginnen.

“We merkten dat de tent het lastig begon te krijgen. Er is toen een controle gebeurd en intussen was er crisisoverleg met alle hulpdiensten, de burgemeester en de organisatie. Er is beslist om de tent te ontruimen, wat overigens zeer vlot verlopen is”, vertelt Kristof Geens van de organisatie. “Het concert kon toen dus niet beginnen, maar na een halfuur hebben we de tent opnieuw gecontroleerd, de riemen nog eens extra aangespannen en bovendien kregen we vanuit het KMI het bericht dat de ergste rukwinden voorbij waren. Zo kon de avond toch nog verder doorgaan.”

De korte ontruiming zal evenwel slechts als een voetnoot de geschiedenisboeken ingaan. Er vielen dan ook een pak memorabele concerten te beleven. Zo trad K’s Choice voor het eerst op met Sam Bettens in plaats van Sarah Bettens en ook de Nederlandse punkband Heideroosjes, die na zeven jaar inactiviteit dit jaar hun 30-jarig bestaan vieren, maakte een gesmaakte comeback. “De Heideroosjes hebben getoond dat ze het na 30 jaar nog even goed kunnen”, vervolgt Kristof Geens.

“Het concert van K’s Choice was ook heel intens. Ik heb een foto gezien waarop te zien is dat Sam kippenvel heeft en dat de haren op zijn arm rechtstaan. Ik kan me inbeelden dat het voor hen een heel belangrijk en geslaagd concert was. Daarnaast bevestigde Arsenal dat ze een topband zijn en waren ook de iets minder bekende groepen zoals Rhea, Sons en Glints heel goed. Qua dj’s sprong dr. Lektroluv er uit met een superset.” Tijdens Gladiolen werd ook de recent overleden Studio Brussel-dj en Herentalsenaar Christophe Lambrecht niet vergeten. Zaterdagnacht had Lambrecht normaal gezien aan de zijde gestaan van zijn collega Jeroen Delodder in dj-tent Club Vedett. Delodder eerde Christophe Lambrecht door een langgerekt nummer van Prince af te spelen, waarvan Lambrecht grote fan was. Ook Arsenal droeg een nummer aan hem op. “Je voelde op Gladiolen wel dat Christophe toch nog aanwezig was.”

Nieuw dit jaar was het systeem van de wisselbekers zonder waarborg, waarmee Gladiolen al een jaar voor het verplicht is plasticvrij ging. Toen wij over het festivalterrein struinden, kwamen we alvast nauwelijks wisselbekers op de grond tegen. En als we er al zagen liggen, werden die snel opgeruimd door het eco-team van Gladiolen. “Het viel inderdaad op hoe proper de weide was - het enige dat er nog lag waren die blikjes van Vedett die er volgend jaar ook sowieso niet meer bij zullen zijn”, gaat Kristof Geens verder. “Het publiek heeft heel goed meegewerkt door de bekers naar de togen of naar de inzamelpunten te brengen. Ook het ondergrondse buizensysteem in Club Vedett heeft perfect gewerkt. Of we dat systeem volgend jaar gaan uitbreiden? Misschien wordt het groter, maar daar ga ik nu nog geen uitspraken over doen. We gaan eerst alles evalueren.”

Nu het festivalterrein er properder bij lag, wil de organisatie volgend jaar ook de camping aanpakken. “Ook die willen we ecologischer maken, maar we hebben gemerkt dat die er al verbazingwekkend netjes uitzag. We voelen dat er een kanteling komt en dat de festivalbezoekers het gesnapt hebben dat een festival niet gepaard moet gaan met een afvalberg. We merken dat het de goede richting uitgaat en daar zijn we blij om. Dit was alvast een jubileumeditie om nooit te vergeten, die ons de kracht geeft om er nog eens 20 jaar met alle plezier mee door te gaan.”