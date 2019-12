1 jaar rijverbod en voorwaardelijke celstraf voor vriend van Tanja Dexters Jef Van Nooten

20 december 2019

09u36 6 Olen De vriend van Tanja Dexters is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een effectief rijverbod van 1 jaar. Eerder dit jaar pleegde hij vluchtmisdrijf na een zwaar verkeersongeval op de E313.

“Toen ik de beelden van de verkeerscamera’s bekeek, liepen de rillingen over mijn rug. Weet u nog hoe snel u ging?”, sprak de Turnhoutse politierechter Paul Draulans tijdens het proces. Tijdens dat roekeloze rijgedrag knalde Michael Peeters achteraan op een andere auto. Tanja Dexters zat naast hem op de passagiersstoel.

“Paniek”, motiveerde Peeters zijn rijgedrag. “Tanja moest om 19 uur bij de dokter zijn. We waren wat laat vertrokken omdat ik nog bezig was met een klant. In de auto voelde ze zich alsmaar zieker. Ik had haast en heb verkeerd gehandeld. Dat spijt me. Ik heb er geen excuses voor.”

Na het ongeval waarbij een andere bestuurder gewond raakte, ontstond er tumult op de E313. Michael Peeters en Tanja Dexters verlieten uiteindelijk de plaats van het ongeval voordat de politie de nodige vaststellingen had kunnen doen. Peeters wordt daarom behalve de reeks andere verkeersinbreuken ook schuldig bevonden aan vluchtmisdrijf.

Voor alle tenlasteleggingen samen krijgt hij een gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel, een rijverbod van 1 jaar en 4 maanden waarvan 4 maanden met uitstel, en een boete van 10.800 euro waarvan 3.600 euro met uitstel. Om na het rijverbod zijn rijbewijs terug te krijgen, moet Peeters slagen voor vier examens.