‘Team Moeke’ herdenkt moeke Myriam met vijfdaagse fietstocht naar Nieuwpoort ten voordele van Kom op Tegen Kanker: “Ze zou zo trots zijn dat haar twee kleinkinderen samen dit avontuur aangaan” Wouter Demuynck

31 juli 2020

16u36 1 Olen Komende zondag vertrekken Bieke Baetens (42) samen met haar nicht Fien (14) en zoontje Hugo (5) in Leuven op een vijfdaagse fietstocht naar Nieuwpoort ten voordele van Kom op tegen Kanker. Dat doet ‘Team Moeke’ ter ere van hun (groot)moeder Myriam Goris uit Olen, die in januari na twee jaar op 67-jarige leeftijd de strijd tegen longkanker verloor.

Na het overlijden van hun dierbare moeke Myriam Goris wilde haar familie een benefietactie ten voordele van Kom op tegen Kanker opzetten, maar het coronavirus verhinderde om iets grootschalig te organiseren. “We zijn een fietsfamilie en zo is na verloop van tijd het idee ontstaan om naar Nieuwpoort te fietsen. Met moeke gingen we steeds naar daar aangezien het haar lievelingsplek aan de kust was en de kleinkinderen kennen het daar ook”, zegt Bieke Baetens, dochter van Myriam.

Bieke zal zondag samen met haar zoontje Hugo (5) en nicht Fien (14), de dochter van haar broer, de vijfdaagse fietstocht aanvatten in Leuven. De kleinkinderen en dochter van moeke Myriam gaven zichzelf de toepasselijke naam ‘Team Moeke’.

Warme vrouw

“Twee jaar geleden kreeg moeke de diagnose van longkanker. Ze heeft twee jaar gevochten tegen kanker, maar in januari is zij overleden. Ze was altijd bezig: als vrijwilliger bij Ziekenzorg, als kookouder bij de Chiro, ze hielp bij de kindervieringen in de parochie van Olen-centrum... Ze was een lieve, warme vrouw die voor iedereen rond haar klaarstond. Ook de kleinkinderen zullen zich haar zorgende karakter blijven herinneren. Zelfs toen moeke ziek was, probeerde ze nog steeds rijstpap te maken voor Hugo omdat ze wist dat hij dat graag at. Ze zou zo trots zijn dat haar twee kleinkinderen samen dit avontuur aangaan.”

Pitkamperen

Na het vertrek zondag in Leuven - waar Bieke momenteel woont - zijn er de dagen nadien stops in Bornem, Gent en Lichtervelde om op 6 augustus te eindigen in Nieuwpoort. Daarmee wordt er per dag een etappe van 50 à 60 kilometer afgelegd. Bieke en Fien gaan voor de volle ritten, Hugo’s doel is om minimaal de helft te halen.

“In Nieuwpoort zullen we een korte vakantie doorbrengen en ook voor de andere overnachtingen heb ik geprobeerd wat leuke dingen te zoeken”, vervolgt Bieke Baetens. “In Bornem gaan we pitkamperen, dat zijn tenten in de vorm van een pit die aan een boom hangen. In Gent zullen we overnachten in een caravan dat vroeger een koffiehuisje is geweest maar nu is omgebouwd tot een slaapplek met drie bedden. In Lichtervelde, ten slotte, overnachten we bij ouders van buren. Daar kijken Fien en Hugo naar uit, want zij hebben een zwemvijver (lacht).”

Streefbedrag nu al behaald

Initieel was het de bedoeling om een bedrag bijeen te halen dat gelijk is aan het geboortejaar van Myriam - 1952 - maar nog voor de start van de fietstocht is dat bedrag al ruimschoots gehaald. “Afgelopen week kreeg ik van Kom op tegen Kanker het bericht dat de teller al op 7.800 euro stond. Dat had ik totaal niet verwacht, ik dacht zelfs dat het geboortejaar net niet haalbaar zou zijn. Het heeft me wel geraakt dat zoveel mensen gestort hebben - daar ben ik hen enorm dankbaar voor.”

Je kan Team Moeke sponsoren door een bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE03 4886 6666 6684 met als mededeling ‘110334345 + GIFT’. Het ingezamelde bedrag gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Op Facebook kan je Team Moeke en de voorbereidingen van hun fietstocht volgen via https://www.facebook.com/Team-moeke-racet-tegen-kanker-104408888000942.