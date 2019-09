‘Ik zie spoken’ trapt theaterseizoen van Het Vierde Oor af Wouter Demuynck

26 september 2019

16u44 2 Olen Vanaf morgen (vrijdag) brengt de Olense Theatergroep Het Vierde Oor haar eerste voorstelling van het nieuwe seizoen: ‘Ik zie spoken’, naar een tekst van de Noorse auteur Hendrik Ibsen uit 1881. De theatergroep speelt voor het eerst in het amateurtheater in Vlaanderen de bewerking die theatermaker Joachim Robbrecht ervan gemaakt heeft.

De regie is in handen van Jana Geens, die pas is afgestudeerd als theatermaakster. “Ze speelde jarenlang bij onze vrienden van Tejaterbende Oeps!, waar ze theater-goesting kreeg. We zijn fier dat ze haar eerste professionele theaterregie bij ons wil maken”, klinkt het bij de theatergroep.

“Met ‘Ik zie Spoken’ ben ik, samen met de spelersgroep, op zoek gegaan naar een manier om een negentiende-eeuws verhaal te vertalen naar 2019", aldus regisseur Jana Geens. “In 1881 zag je een stuk over verborgen geheimen. Over de ‘erfenissen’ die we van onze vader of moeder geërfd hebben en hoe de volgende generatie dreigt kapot te gaan aan de spoken uit het verleden. In 2019 durven we die spoken al wel eens verdoezelen en kiezen we keihard voor risicomijdend gedrag: van autoverzekering naar een inboedelverzekering en schadeverzekering tot een volledige levensverzekering. In deze versie van ‘Ik zie Spoken’ willen we net wel risico’s: met drank, muziek en vuur, veel vuur!”

‘Ik zie spoken’ gaat op vrijdag 27 september om 20.15 uur in première in de theaterzaal van Het Vierde Oor, in Boerenkrijglaan 51e. Op datzelfde tijdstip wordt ook gespeeld op 4, 5, 11, 12, 17, 18 en 19 oktober. Op zondag 6 oktober is er ook nog een voorstelling om 15 uur. Tickets reserveren kan via www.hetvierdeoor.be.