‘Huis van de Olenaar’ naast ontwijde kerk wordt nieuw gemeentehuis Wouter Demuynck

05 december 2019

18u50 2 Olen Het Olense gemeentebestuur gaat in Onze-Lieve-Vrouw-Olen, vlak naast de te ontwijden kerk, een nieuw gemeentehuis bouwen waar de administratieve diensten, bibliotheek en wijkpost van de politie Neteland samengebracht zullen worden. Het nieuwe gebouw, dat de naam ‘Huis van de Olenaar’ krijgt, zou eind 2023 klaar moeten zijn.

De gemeenteraad keurde woensdagavond het meerjarenplan van het bestuur goed. Het speerpunt van dat plan is de bouw van een nieuw gemeentehuis voor een eigentijdse dienstverlening. “We denken daarbij aan een laagdrempelig onthaal, alle diensten op één locatie, werken op afspraak voor bepaalde diensten... De huidige gebouwen laten dat niet toe”, licht burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) toe.

Huis van de Olenaar

Een nieuw gemeentehuis op de site van de kerk in Onze-Lieve-Vrouw-Olen lag al enkele jaren op tafel als optie, maar ook een renovatie van de huidige gebouwen behoorde tot de mogelijkheden. “Een onafhankelijk studiebureau adviseerde om een nieuw ontmoetingscentrum te bouwen aan de site van de kerk waar de administratieve diensten en bibliotheek zullen opgenomen worden.”

Het gemeentehuis krijgt de naam ‘Huis van de Olenaar’, want ook ‘s avonds kunnen de inwoners er nog gebruik van maken om er bijvoorbeeld te repeteren of vergaderen.

De andere gemeentelijke locaties, met uitzondering van de technische werkhallen en het lokaal dienstencentrum, krijgen een nieuwe bestemming of worden verkocht. Zo zal het huidige gemeentehuis in Dorp een soort cultuur- en erfgoedhuis - met onderdak voor de gilde, heemkring en Kartoenale - worden waar inwoners ook nog terecht kunnen om bijvoorbeeld vuilniszakken af te halen. Het huidige bibliotheekgebouw in Onze-Lieve-Vrouw-Olen zal dan weer ter beschikking worden gesteld van de vlakbij gelegen basisschool De Kriebel, dat nood had aan meer ruimte. Het Boekelhuis, dat enkele gemeentelijke diensten huisvestte, wordt verkocht.

Jong en oud

Naast dienstverlening zet het meerjarenplan ook onder meer in op kans- en kinderarmoede en een kind- en jeugdvriendelijk beleid. “Er zal speciale aandacht gaan naar mantelzorgers en kwetsbare groepen zoals ouderen. We hebben verder de ambitie om van Olen op termijn een levensloopbestendige woonomgeving te maken, zodat elke persoon met een zorgbehoefte hier op het juiste moment een gepast antwoord op kan krijgen. Wat jeugdbeleid betreft, zullen de ouders de kans krijgen om mee na te denken over het vrijetijdsaanbod. We denken ook na over een multifunctioneel gebruik van de gemeentescholen, waar aansluitend bijvoorbeeld ook muziek- en kunstlessen kunnen worden gegeven.”

Een andere belangrijke pijler is burgerparticipatie en waardering voor vrijwilligers en verenigingen. “Inwoners gaan in de toekomst vaker inspraak krijgen bij het maken van bepaalde beleidskeuzes. Voor verenigingen en vrijwilligers komt er een forum waarop ze kennis kunnen delen, ideeën kunnen uitwisselen en beroep kunnen doen op de gekende financiële ondersteuning en nieuwe infrastructuursubsidies.”