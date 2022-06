Obada (30) vluchtte negen jaar geleden uit Syrië en werkt vandaag zelf in asielcentrum Westakkers: “Ik weet wat iedereen hier heeft meegemaakt”

Sint-Niklaas/Antwerpen/LintObada Alhraki (30) ontvluchtte negen jaar geleden het oorlogsgeweld in Syrië. Vandaag werkt hij vast in dienst in het opvangcentrum Westakkers van het Rode Kruis in Sint-Niklaas. Een omgeving waar hij in het verleden zélf met een bang hart zijn asielaanvraag afwachtte.

Toen Obada in 2013 het bericht kreeg dat hij onder de wapens moest in zijn thuisland Syrië, was zijn beslissing snel genomen. Hij ontvluchtte het land en kwam na een reeks omzwervingen uiteindelijk terecht in het asielcentrum van het Rode Kruis in Lint. Hij werd erkend als vluchteling, liet zijn familie uit Syrië overkomen en woont vandaag in de buurt van de Dageraadplaats in Antwerpen. Maar zijn band met zijn verleden als vluchteling knipt hij niet door. Ondertussen werkt hij al vier jaar als logistiek medewerker in het opvangcentrum van het Rode Kruis in Westakkers in Sint-Niklaas.

“Ik weet wat iedereen die hier woont heeft meemaakt, doordat ik zelf in hun situatie heb gezeten”, getuigt hij in bijna foutloos Nederlands. “Het gevoel te hebben een veilige thuis te hebben, is van levensbelang. Wat ik vroeger zelf van anderen gekregen heb, wil ik nu terugdoen. Ik ben niet alleen een werkkracht in het centrum, maar ook een vertrouwenspersoon voor veel mensen. Ik spreek de taal van de Syrische vluchtelingen en ken als geen ander hun situatie. Ze weten dat het veilig is om met mij te praten.”

Minstens één op de tien werknemers in de asielcentra van het Rode Kruis kwam ooit zelf als vluchteling het land binnen. “Zij kunnen als geen ander inschatten hoe belangrijk sereniteit en geborgenheid is in een opvangcentrum”, klinkt het bij het Rode Kruis. “Vaak zijn ze zelf door een hel gegaan.”

Voor Obada is het centrum in Westakkers geen eindpunt. Hij heeft nog grootse plannen en dromen. “Ik wil mij blijven inzetten voor lotgenoten en vluchtelingen, ook in andere landen”, geeft hij aan. “Ik zou graag in het buitenland willen gaan werken voor het Rode Kruis. Ooit hoop ik ook nog eens terug te kunnen gaan naar Syrië. Om door de stad en de straat te lopen waar ik vroeger woonde, en oude vrienden te ontmoeten. Uit nostalgie, want ik besef dat mijn toekomst hier ligt.”

Vandaag is het de internationale Wereldvluchtelingendag. Dit jaar is het thema ‘Iedereen heeft recht op veiligheid’.

