Nu ‘needle spiking’ de kop opsteekt: gaan we een zorgeloze festivalzomer tegemoet? Wij vroegen organisatoren welke maatregelen ze treffen

Bestaat ‘needle spiking’ echt of is het een fabel? “We moeten sceptisch zijn”

Enkele KV Mechelen-supporters die gisteravond onwel zijn geworden zeggen dat ze een prik hebben gevoeld. Mogelijks zijn ze het slachtoffer van ‘needle spiking’, waarbij ze zonder het te beseffen werden gedrogeerd door middel van een injectienaald. Het fenomeen dook vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk op, maar hoewel er meer dan duizend klachten over werden ingediend, zijn er nooit harde bewijzen gevonden. Daardoor vragen experts over heel de wereld zich voorzichtig af of ‘needle spiking’ wel echt bestaat, en of het niet gewoon een ‘urban legend’ is. “Het is vreemd dat er nog nooit gebruikte naalden zijn teruggevonden”, zegt toxicoloog Jan Tytgat.

22 mei