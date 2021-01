Nooddijk van 60 meter succesvol aangelegd in Wichelen, Limburg sluit fietsroutes aan de Maas: noodnummer 1722 geactiveerd door stijgende water

Het stijgende water dreigt op enkele plaatsen in Vlaanderen problemen te veroorzaken. Vooral in Wichelen is de situatie precair en bouwden de gemeentelijke diensten een nooddijk om het water van de Bosbeek uit de huizen te houden. In Geraardsbergen is het noodnummer geactiveerd en het jaagpad afgesloten. Een overzicht van de meest kritieke punten in incidenten.

In de provincies Luik en Henegouwen lopen momenteel kelders onder water, in Vlaanderen is dat vooralsnog het geval niet. Door de aanhoudende regen van de afgelopen dagen trad vrijdagavond de Bosbeek in Wichelen opnieuw buiten haar oevers en zette onder meer de gewestweg Bohemen onder water. Verschillende huizen werden bedreigd en de brandweer voerde zandzakken aan. De gemeentelijke crisiscel kondigde de noodfase aan en laat vandaag een nooddijk bouwen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De brandweer plaatste vrijdagavond zandzakken om de huizen in Wichelen te vrijwaren. © Didier Verbaere

De situatie in Wichelen is een combinatie van aanhoudende regen en springtij op de Schelde. “Het probleem is er al langer en er worden werken uitgevoerd om het op te lossen. Net die werken zorgden zaterdagochtend opnieuw voor problemen. Deze ochtend stond het water van de Schelde er op amper één centimeter onder de dijk. Als het water daar doorbreekt, stroomt het Wichelen binnen”, legt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) uit. De dijk van één meter hoog, over een afstand van 60 meter, is intussen tijdig voltooid. “We hebben ook de civiele bescherming gevraagd om nog een extra pomp op de Bosbeek te plaatsen”, zegt burgemeester Taylor.

In totaal pompen nu vijf pompen van brandweer en civiele bescherming het overtollige water uit de Bosbeek weg naar de Schelde.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Op sommige plaatsen in Geraardsbergen is het jaagpad afgesloten. © Frank Eeckhout

Het water in de Dender staat nog steeds heel hoog, wat in Geraardsbergen van heel nabij gevolgd wordt. Enkele weilanden zijn ondergelopen, net zoals verschillende stukken van het jaagpad langs de Dender. Het noodnummer 1722 werd geactiveerd.

Volledig scherm Op sommige plaatsen is de Dender al buiten haar oevers getreden. © Frank Eeckhout

“Samen met de brandweer volgen we de situatie op de voet. Voorlopig heeft de brandweer slechts 1 oproep gekregen voor wateroverlast. Ter hoogte van het Sas van Idegem werd het jaagpad afgesloten. Ook hebben we het noodnummer 1722 geactiveerd voor inwoners met wateroverlast”, laat burgemeester Guido De Padt (Open Vld) weten.

Quote De bufferbek­kens hebben andermaal hun efficiën­tie bewezen, want zonder zou het centrum van de stad opnieuw onder water staan Schepen Ignace Michaux van Ronse

Ook in Ronse steeg het water snel, maar daar deden de bufferbekkens hun werk. “De regenval zorgt ervoor dat de bovengrond verzadigd is”, zegt schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V). “Het water stroomt daardoor snel af naar de waterlopen. Gisteren hebben we vastgesteld dat de waterlopen tot de bovenkant van de oever gevuld waren. De aangelegde buffers van de provincie en de stad met een totale inhoud van 93.000 kubieke meter in het oostelijk deel van Ronse waren ook gevuld, maar stroomden nog niet over. De buffers hebben andermaal hun efficiëntie bewezen, want zonder zou het centrum van de stad opnieuw onder water staan.” In Maarkedal liggen de zandzakjes al klaar om bij eventuele overstromingen in te grijpen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Op verschillende plaatsen in Ronse staat het water hoog. © Lieke D'hondt

In Ninove werd de Oude Kaaibrug, die onlangs nog werd gerenoveerd, opgetrokken. De brug is niet toegankelijk voor verkeer. Ook werd het jaagpad uit voorzorg afgesloten aangezien het op sommige plaatsen onder water staat. “Fietsers en wandelaars vermijden best het jaagpad. We volgen de situatie op de voet”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).

In de Westhoek in West-Vlaanderen levert het stijgende water voorlopig vooral mooie beelden op. Het waterpeil van de broeken, de uitgestrekte weilanden in de streek van Diksmuide, is fors gestegen. “De Hoflandstraat en de Clamarastraat moeten wel worden afgesloten omdat het water van de broeken het wegdek heeft blank gezet”, zegt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) van Lo-Reninge.

(Lees verder onder foto)

Volledig scherm Het beeld tussen Merkem en Noordschote. Van het groene gras is bijna niets meer te zien © GUS

Guido Vandenbroucke, conservator van De Blankaart, bevestigt dat het waterpeil heel hoog staat. “In het Blankaartbekken zitten we vandaag aan het hoogste peil sinds maart vorig jaar. Het staat nu op 3,21 meter. Volgens de afspraken mag dat winterpeil vanaf maandag dalen naar 2,7 meter. Het nabijgelegen waterproductiecentrum van De Blankaart capteert een deel om er drinkwater van te maken. Het overgrote deel wordt echter naar de IJzer gepompt om vervolgens in zee uit te monden.

In Dilsen-Stokkem (Limburg) levert de hoge stand van de Maas fraaie beelden op, maar gevaar is er niet. “Dit hoogwater hoort nu eenmaal bij de dynamiek van een regenrivier”, zeggen ze bij Rivierpark Maasvallei. “Er dus geen reden tot paniek. Tussen de twee winterdijken zou er 3000 kubieke meter water per seconde kunnen passeren. Momenteel zit de winterbedding dus nog maar halfvol.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Maas in Rotem lokte enkele kijklustigen. © Bart Borgerhoff

Toch zijn er kleine maatregelen genomen in Limburg. Vooral een aantal natuurgebieden en wandel- en fietsroutes zijn afgesloten. Veel watervogels die normaal in grasweilanden langs de oever rusten, schuiven ook op naar andere oorden.

Quote Op verschil­len­de plaatsen zijn waakpeilen overschre­den, waardoor die waterlopen buiten de oevers treden. Gelukkig zijn er geen huizen aan het onderlopen vanuit die waterlopen, er worden geen huizen bedreigd Katrien Smet (Vlaamse Milieumaatschappij)

In Londerzeel, in Vlaams-Brabant, werden uit veiligheidsoverwegingen enkele straten afgesloten. Zowel de straten Zwaantje en Kouhagen zijn zaterdag door de politie afgesloten voor het verkeer. Het hoge water zorgt er voor bijzondere beelden, maar ook voor gevaarlijke situaties op de weg.

In de provincie Antwerpen werden alleen in Kapellen enkele maatregelen genomen. Daar werd het Loopgravenpad tijdelijk afgesloten door de hevige regen. Volgens de gemeente zal het pad allicht tot en met dinsdag afgesloten blijven.

Volledig scherm In Londerzeel staan enkele straten blank. © Dieter Nijs

De Vlaamse Milieumaatschappij houdt de toestand in het IJzerbekken, het Denderbekken en het Demerbekken goed in de gaten. “Het peil van zeer veel onbevaarbare waterlopen staat hoog, zegt woordvoerster Katrien Smet. “Op verschillende plaatsen zijn waakpeilen overschreden, waardoor die waterlopen buiten de oevers treden. Gelukkig zijn er geen huizen aan het onderlopen vanuit die waterlopen, er worden geen huizen bedreigd.”

Deze namiddag trekt een nieuwe regenzone, met ook (smeltende) sneeuw, over Vlaanderen, dus gaan de waterpeilen stijgen of hoog blijven. “Deze situatie zal nog zeker aanhouden tot zondag, aldus Smet. “Al is het nooit uitgesloten dat bij heel hevige regen bijvoorbeeld een riolering overloopt, of er water in de tuin komt van mensen, zeker dicht bij een waterloop.”

Ongeval

Het vele water in de straten heeft ook andere gevolgen. In de Kerkstraat in Bazel (Kruibeke) is vrijdagochtend een auto in een gracht terechtgekomen. Het ongeval gebeurde in een bocht die volledig onder water stond. Twee inzittenden raakten lichtgewond.

Door de overvloedige neerslag van de afgelopen dagen is er in de omgeving van de Barbierbeekvallei in Bazel wateroverlast ontstaan. Verschillende wegen zijn intussen overstroomd en afgesloten voor het verkeer. Zowel in de Pismolenstraat als de Oude Kerkstraat stroomt het water ook over de weg. In de Gauwstraat, de Kerkstraat en de Beekstraat is er eveneens wateroverlast.