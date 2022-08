Nog last minute op zoek naar schoolspullen? Wij sommen voor jou 78 leuke adresjes op

ANTWERPEN

Banana Kid in Wilrijk

Volledig scherm Banana Kid in Wilrijk © Banana Kid

Zoek je nog een leuke nieuwe outfit voor je kroost, zodat hij of zij de eerste schooldag meteen fris kan aanvatten? Neem dan eens een kijkje bij Banana Kid in Wilrijk. Al 25 jaar biedt de winkel hippe kinder- en tienerkledij aan van kop tot teen. De grote sterkte daarbij is dat de medewerkers de klanten vaak goed kennen, waardoor ze exact weten hoe hun kinderen gekleed moeten zijn. Elke donderdag post Banana Kid foto’s met de leukste mix van merken en kleuren op de socials. Nu de warmste dagen stilaan achter de rug zijn, ligt de nadruk daarbij meer op schooloutfits. Vooral bij de tieners is het belangrijk om de juiste outfit op de eerste schooldag te dragen. De trends zijn nog steeds brede broeken, nu ook bij de jongens, en oversized sweats. Ook felle pulls zijn helemaal hip.

Waar? Heistraat 57, 2610 Antwerpen

Wanneer? Dinsdag tot vrijdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 17.30 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips uit de regio rond Antwerpen vind je hier.

Balou Schoenen in Herentals

Volledig scherm Balou Schoenen in Herentals © Balou Schoenen

Om helemaal klaar te zijn voor de eerste schooldag moet je ook voorzien zijn van een stevige set schoenen. Om te voetballen op de speelplaats of schipper-mag-ik-overvaren te spelen. Voor een nieuw trendy paar kan je terecht bij Balou Schoenen in Herentals. Balou schoenen bestaat ondertussen al 31 jaar en bevindt zich nog steeds op dezelfde vertrouwde locatie in de Zandstraat. Zaakvoerster Sigrid Slegers probeert elk seizoen opnieuw een prachtige collectie samen te stellen met degelijke schoenen die er toch leuk en hip uitzien. Balou Schoenen is gespecialiseerd in eerste stappers. Want goed begonnen is in dit geval niet half maar helemaal gewonnen. Ook voor peuters of kleuters die naar het instapklasje gaan is hier dus voldoende keuze.De nieuwe ‘weer naar school’ collectie barst van de stevige stappers met rubber top en velcro voor de stoere jongens. Voor de prinsessen zijn er sneakers en botjes in leuke kleurtjes of in eenvoudig maar stijlvol cognac leder.

Waar? Zandstraat 19, 2200 Herentals

Wanneer? Kijk op website voor actuele openingsuren

Meer info vind je hier.

Meer tips uit de Kempen vind je hier.

Cockaert in Lier

Volledig scherm Cockaert in Lier © Cockaert

Bij Cockaert in Lier kan je terecht voor een enorm assortiment aan schoolbenodigdheden. Na dertig jaar in de sector kennen ze daar de schoollijsten van de scholen in Lier en omgeving zeer goed en leerlingen worden er dan ook met veel genoegen geholpen bij het uitzoeken van de juiste spullen. Vooral de leerlingen die starten in het eerste middelbaar hebben veel nodig. Van het nodige materiaal voor de tekenles over een ruime keuze aan ring- en huiswerkmappen tot trendy brooddozen, drinkbussen en tassen. Tot de meest verkochte producten behoren nog altijd de fluo markeerstiften en de iconische vierkleurenbalpen van Bic, maar ook de uitgombare Pilot Frixion pennen zijn een absolute hit. Bij het samenstellen van het assortiment hechten ze bij Cockaert veel belang aan duurzaamheid en ecologie. Er wordt dan ook vooral gewerkt met kwalitatieve en hervulbare producten van Europese fabrikanten. Daarnaast kan je lege en oude markers en schrijfwaren in de winkel deponeren in een recyclebox.

Waar? Antwerpsesteenweg 11, 2500 Lier

Wanneer? Maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 15.45 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips uit de regio rond Mechelen vind je hier.

OOST-VLAANDEREN

Plum in Gent

Volledig scherm Plum Gent. © Jill Dhondt

Fietsenwinkel Plum is een begrip in Gent. De winkel bestaat sinds 1910 en is ondertussen aan de vierde generatie eigenaars toe. Plum is toegankelijk voor iedereen: ouderen, studenten en gezinnen. In de winkel is er voor elk wat wils, of je nu op zoek bent naar een elektrische fiets, een stadsfiets of een bakfiets om je kinderen mee naar school te brengen. Zelfs toeristen komen bij Plum regelmatig over de vloer, het is voor hen als een museum. Ook voor herstellingen of onderdelen kan je terecht in de winkel. Twijfel je nog welke fiets je wil? Vraag dan advies aan een van de experts in de winkel of plan een testrit. Speciaal voor de start van het nieuwe schooljaar organiseert Plum de ‘Veilig naar school actie’: je krijgt tot 15 oktober tien procent korting bij aankoop van een helm naar keuze.

Waar? Nederkouter 141, 9000 Gent

Wanneer? Dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur.

Meer info vind je hier.

Meer tips uit de regio rond Gent vind je hier.

Lobkesboetiek in Deinze

Volledig scherm Bij Lobkesboetiek kan je schooltassen, turnzakken en fluovestjes laten borduren of bedrukken. © Lobkesboetiek

Zoek je naar een gepersonaliseerde boekentas, turnzak of fluovestje voor jouw kind? Dan moet je bij Lobkesboetiek zijn! De winkel staat voor alles wat creatief is: je kan er textiel en geschenken laten borduren of bedrukken. Probeer je het liever zelf? Dan kan je bij Lobkesboetiek ook terecht voor workshops of naailessen, voor zowel kinderen als volwassenen. De start van het nieuwe schooljaar betekent ook nieuwe vriendjes maken. Vriendjes die je kind kan uitnodigen op zijn/haar verjaardagsfeestje. Lobkesboetiek helpt graag met het organiseren van een ‘Tie dye’ of ‘Flowerhoop’ feestje! De winkel werd opgestart door Lobke, een kleuterleidster en ook zorgkundige in wording. Samen met haar partner heeft ze drie zonen: Lenz, Luïz en Danthé. Ze weet dus als geen ander wat kinderen blij maakt. Voor het begin van het nieuwe schooljaar krijg je korting op alle schoolartikelen!

Waar? Molenstraat 6, 9870 Zulte.

Wanneer? Zaterdag van 14u tot 18u, of andere dagen op afspraak.

Meer info vind je hier.

Meer tips uit de regio rond Deinze en het Meetjesland vind je hier.

Kwarto Beveren-Waas

Volledig scherm Boekentascollectie Kwarto. © Kwarto.be

Ook bij Kwarto in Beveren kan je terecht voor leuke en handige schoolspullen. Hier vind je bijvoorbeeld niet alleen schrijfwaren, mappen en schriften maar ook toffe stempels om je schoolmateriaal mee te pimpen, correctiepennen voor als je foutjes maakt en memo-blokken met gerecycleerde notes. Bovendien kan je hier tijdens je schoolinkopen ook even doorklikken op de hobbyartikelen zodat je je ook na school zeker niet hoeft te vervelen.

Waar? Pareinpark 3 in Beveren-Waas

Wanneer? Van maandag tot vrijdag open van 9 tot 18 uur, op zaterdag open van 9.30 tot 17.30 uur, op zondag gesloten

Meer info vind je hier.

Meer tips uit de regio rond Dendermonde en het Waasland vind je hier.

Pimpel & Mees in Oudenaarde

Volledig scherm Pimpel & Mees Oudenaarde. © Pimpel & Mees

Bij Pimpel & Mees vind je zowel stoere kleren om het schooljaar goed mee in te zetten, als trendy boekentassen en rugzakken waarin je al je coole schoolspullen kan meedragen. Je hebt hier ruime keuze tussen kwalitatieve boekentassen en rugzakken. Van schattige allereerste schooltassen voor de allerkleinste kleutertjes tot hippe rugzakken voor de tieners: bij Pimpel en Mees heb je voor elk wat wils. Daarnaast vind je hier leuke pennenzakken, turnzakken en fietshelmen.

Waar? Krekelpunt 16 in Oudenaarde

Wanneer? Open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur, op zaterdag open van 10 tot 18 uur, op maandag, dinsdag en zondag gesloten

Meer info vind je hier.

Meer tips uit de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen vind je hier.

WEST-VLAANDEREN

Kwarto in Brugge

Volledig scherm Het personeel van Kwarto in Brugge. © Kwarto

Recht tegenover de gevangenis van Brugge kan je terecht bij Kwarto. Dat is een West-Vlaamse winkelketen, gespecialiseerd in papierwaren. “We hebben een uitgebreid assortiment aan schoolartikelen”, vertelt Hans Vandecapelle. Zo vind je er schrijfgerief, stiften, kleurpotloden en technisch materiaal voor school. Kwarto verkoopt zelfs boekentassen en rugzakken. “Ons enthousiast team met Riet, Joke, Femke en Charlene zal je graag verderhelpen”, klinkt het. De winkel werkt bovendien met een spaarkaart. “Bij ieder bezoek krijg je per aankoopschijf van 5 euro een stempel op je kaart. Het opgespaard bedrag kan je eind november terug inwisselen”, aldus Hans. Dat is mooi meegenomen in deze dure tijden.

Waar? Legeweg 148, Brugge

Wanneer? Van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips uit de regio rond Brugge en de kust vind je hier.

La Gamba Rossa in Kortrijk

Volledig scherm In La Gamba Rossa vind je kleding voor kinderen van 0 tot 12 jaar, geproduceerd in Europa. © La Gamba Rossa

In het winkelwandelgebied in Kortrijk vind je La Gamba Rossa. Oprichtster Isabelle Geirnaert wou voor haar dertigste een eigen zaak starten en maakte met La Gamba Rossa die droom ook waar. Zelf beschrijft Isabelle de winkel als de leukste kids-concept store in Kortrijk. Klanten kunnen er terecht voor persoonlijk advies en mode voor kinderen van 0 tot 12 jaar dat een tikkeltje anders is dan gewoonlijk. Wanneer je binnenwandelt in de winkel, word je meteen vrolijk: hippe outfits, schattige schoentjes en heel wat accessoires in de leukste kleuren fleuren de rekken op. Duurzaamheid is een belangrijke factor voor Isabelle. Daarom werkt ze samen met kledingmerken die binnen Europa produceren, voornamelijk in Spanje en Portugal. Tijdens het eerste weekend van september is het braderie in Kortrijk en zijn er in de winkel heel wat leuke koopjes te scoren. Geen tijd om ter plaatse te gaan? Neem dan zeker eens een kijkje in de webshop! Vanaf 75€ is de verzending gratis.

Waar? Wijngaardstraat 4, 8500 Kortrijk

Wanneer? Dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips uit het zuiden van West-Vlaanderen vind je hier.

LIMBURG

Savanna in Zonhoven

Volledig scherm Savanna Zonhoven © Savanna Lederwaren

Ben jij op het laatste nippertje nog op zoek naar een leuke rugzak, laptoptas of pennenzak? Dan ben je bij Savanna in Zonhoven aan het juiste adres. De winkel bestaat al meer dan 50 jaar en is uitgegroeid tot een van de grootste zaken voor lederwaren in Limburg. Hier vind je niet alleen stoere leren boekentassen, turnzakken, schoudertassen en zelfs drink- en lunchmateriaal.

Waar? Dorpstraat 24 in Zonhoven

Wanneer? Van maandag tot en met zaterdag open van 9 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips uit Limburg vind je hier.

VLAAMS-BRABANT

De Kinderplaneet in Baal

Volledig scherm Sandra en Nico van De Kinderplaneet. © De Kinderplaneet

De Kinderplaneet in Baal wordt uitgebaat door Sandra en Nico Scheers. “We hebben een fysieke winkel én een webshop, want we geloven heel fel in het ‘omni-channel’-verhaal”, vertellen broer en zus. “We merken dat onze klanten hun ‘back-to-school’-aankopen toch nog graag in een fysieke winkel doen.” Shoppen wordt zo al snel een daguitstap. En dan is het handig als je tegenover de winkel ook nog eens een eigen bistro en binnenspeeltuin hebt met De Kom. De Kinderplaneet zelf pakt uit met een gigantisch aanbod aan schoolspullen. “Bij ons vind je alles voor het nieuwe schooljaar”, stellen ze. Dat gaat van boekentassen tot kaften, pennenzakken, turngerief, brooddozen, drinkbussen, fietshelmen en zelfs een gloednieuwe outfit.

Waar? Baalsebaan 283, Baal

Wanneer? Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.30 tot 18 uur. Zondag van 9.30 tot 12 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips uit de regio rond Leuven en het Hageland vind je hier.

Drukkerij De Knijf in Gooik

Volledig scherm Hilde en Marleen van Drukkerij De Knijf. © De Knijf

Marleen en Hilde De Knijf zijn twee zussen die samen de gelijknamige papier- en boekhandel uitbaten in Gooik. Daarnaast hebben ze ook een drukkerij en printservice. “Na meer dan 60 jaar is ons familiebedrijf uitgegroeid tot een gevestigde waarde in Gooik en het Pajottenland”, vertellen de dames fier. “Kwaliteit en professioneel advies staan bij ons altijd voorop.” De zussen verkopen zowat alles wat je nodig hebt om je schooltas te vullen. Denk dan maar aan kaftpapier, brooddozen, schooltassen, mappen, schriften en schrijfgerief. “We volgen de laatste trends op en kiezen voor duurzaam schoolmateriaal”, aldus Marleen en Hilde, die naast al die schoolbenodigdheden ook kranten en tijdschriften, wenskaarten en cadeau-artikelen in de aanbieding hebben.

Waar? Edingsesteenweg 51, Gooik

Wanneer? Van dinsdag tot vrijdag van 6.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Zaterdag van 7.30 tot 16.30 uur

Meer info vind je hier.

Meer tips uit Brussel, de Rand en het Pajottenland vind je hier.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.