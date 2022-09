Nog enkele perceeltjes vrij op nieuw volkstuinpark ’t Hof van Triamant: “We hopen vooral dat jong en oud tussen de gewassen ideeën uitwisselen en leren van mekaar”

GELUWEAan woon- en leefbuurt Triamant langs de Wervikstraat in Geluwe vond de officiële opening van het volkstuinpark in ’t Hof van Triamant plaats. De eerste percelen op het park van 400 vierkante zijn al ingevuld, er zijn nog een aantal perceeltjes vrij.

Het gaat om een initiatief van de stad Wervik, vzw Tuinhier en Triamant. “We zijn verheugd dat zowel de beginnende tuinier als de oude rot in het vak lekker komen wroeten in de aarde in ‘t Hof van Triamant”, zegt Katrien Vandenberghe. “Het resultaat mag er zijn. De parkgebruikers mogen terecht fier zijn op de eerste groenten, vruchten en bloemen. Inschrijven is nog steeds mogelijk.”

Het had flink wat voeten in de aarde, maar nu zijn de volkstuintjes in Geluwe officieel gelanceerd. Aanvankelijk was het jaren geleden de bedoeling dat de volkstuintje zouden komen in de buurt van woonzorgcentrum Ter Beke. Daar was de eerste keer al sprake van eind …2016. Er werden zelfs subsidies toegekend maar die gingen verloren.

De inwoners krijgen de mogelijk om mee te naam te kiezen. Er waren vijf voorstellen. “We zijn blij met deze volkstuintjes, letterlijk in onze achtertuin”, zegt buurtmanager Kimberly D’hondt van Triamant. “We hopen dat veel inwoners met plezier naar hier komen. iedereen die wil kan hier een perceeltje grond komen bewerken en is daarna in onze brasserie welkom voor een kop koffie of iets fris. We hopen vooral dat jong en oud tussen de gewassen ideeën uitwisselen en leren van mekaar. Hoe mooi zou het zijn als hier straks ook nieuwe vriendschappen groeien?”

Voor wie stramme benen heeft of even wil uitrusten, zijn er zitbanken. Ook zijn er moestuinbakken op hoogte. Dat maakt dat zowel iemand die rechtstaat als iemand in een rolwagen kan meehelpen met het planten van groenten en kruiden.

Bewoonster Lieve Hanssens inTriamant

Bewoonster Lieve Hanssens (73) maakt handig gebruik van het volkstuinpark van. “Ik ben blij met mijn eigen kruidenbak”, vertelt ze. “Niets zo lekker als dingen die je zelf gekweekt hebt, en veel heb je er eigenlijk niet voor nodig. Kruiden zijn niet alleen gezond, maar ook een absolute verrijking van je gerecht. Ik houd ervan om mijn kleinkinderen of buren te verwennen met mijn zelfgemaakte soep. Alleen al van die heerlijke geur van salie en tijm loopt het water me in de mond. Veel mensen gaan voor alles en nog wat naar de groenteman of de supermarkt, maar dat is helemaal niet nodig. En zelf iets kweken is nog leuk ook.”

De perceeltjes in het volkstuinpark worden op jaarbasis ter beschikking gesteld tegen een gebruiksvergoeding waarin lidmaatschap van TuinHier is inbegrepen. Wie kandidaat is om een perceeltje te bewerken, neemt best contact op met het onthaal van Triamant of 056/45.54.44.

volkstuinpark Triamant is gelegen in de Wervikstraat aan de straatkant

