Zwerfvuiljagers leren hoe prikongevallen te voorkomen tijdens zwerfvuil ruimen Claudia Van den Houte

23 januari 2020

18u23 6 Ninove De stad Ninove heeft de Ninoofse Zwerfvuiljagers en andere mensen die zich inzetten om Ninove proper te maken, een infosessie aangeboden over prikongevallen.

Ze organiseerde de infosessie in samenwerking met CGG Zuid-Oost-Vlaanderen en Project Spuitenruil. Een projectmedewerker van Spuitenruil gaf uitleg over hoe hun functie relevant is voor de zwerfvuiljager, wat de (verborgen) risico’s van afval ruimen zijn, hoe er veilig rond gewerkt kan worden, en hoe zij de problematiek van de gebruikte spuiten aanpakken. Er zijn immers risico’s verbonden aan het opruimen van gebruikte injectienaalden. Tijdens de infosessie leerden de aanwezigen over die risico’s en hoe ze prikongelukken kunnen voorkomen. De infosessie was vooral preventief bedoeld, want tot nu toe trof slechts één zwerfvuiljager al een spuit aan. Kris De Wit, de oprichter van de Ninoofse Zwerfvuiljagers, vond het alvast leerrijk: “Persoonlijk heb ik nog geen spuit gevonden, maar nu weet ik hoe ik ze moet opnemen”, aldus De Wit. Wie toch geen risico wil nemen, kan aangetroffen spuiten ook melden aan de stad.