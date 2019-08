Zwemmen, vissen en kajakken verboden op Dender na nieuwe blauwalgenbloei Claudia Van den Houte

28 augustus 2019

13u09 0 Ninove Het is momenteel verboden om te zwemmen, te vissen of te kajakken op de Dender. Dat meldt de stad Ninove nadat er opnieuw een blauwalgenbloei werd waargenomen.

Blauwalgen zijn giftig en kunnen huidirritatie of misselijkheid veroorzaken bij mensen en dieren die met het besmette water in contact komen. De drijflagen zijn wijd verspreid en verplaatsen zich. Omdat alle contact met blauwalgen moet worden vermeden, is in Ninove alle recreatie én captatie verboden. Zo is het verboden om water te capteren uit de Dender in Ninove voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Het is ook verboden om te zwemmen en te vissen in de Dender in Ninove, net als andere vormen van recreatie, zoals kajak, kano, roeien enzovoort. Meer info via 054/31.32.67 of leefmilieu@ninove.be.