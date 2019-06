Zwemmen en zandsculpturen maken aan Ninia Shopping Center tijdens eerste ‘Family First day’ Claudia Van den Houte

18 juni 2019

16u05 6 Ninove Het Ninia Shopping Center in Ninove organiseert samen met Maspoe zaterdag 22 juni voor het eerst een ‘Family First day’.

Er vinden tal van activiteiten plaats in en rond het winkelcentrum. Zo zal er op het Niniaplein langs de Centrumlaan een verwarmd zwembad opgesteld staan. Er is ook een initiatie zandsculpturen maken. “Er wordt liefst 6.000 kg zand geleverd om de initiatie te geven”, vertelt Benjamin Adam van Maspoe. De kinderen kunnen zich op het plein ook uitleven op een springkasteel. “Aan de andere kant van Ninia, op het plein aan de Kaardeloodstraat, kunnen mensen die een aankoop hebben gedaan in Ninia aanschuiven voor een barbecue-lekkernij.”

Ook binnen in het shoppingcenter valt er heel wat te beleven. Zo loopt er ‘s namiddags onder meer een indrukwekkende steltenloper rond, net als een ‘trol’ en een ballonplooier. Kinderen kunnen er vanaf 10 uur ook de hele dag aanschuiven aan de grimestand of aan de reuzespeelcorner, waar ze meer dan 50 spelletjes kunnen spelen en worden begeleid door enkele animatoren terwijl de ouders kunnen shoppen. Er zullen ook enkele animaties zijn van Playmobil, er is een uitdeelactie van Panini-albums van Toy Story en er is popcorn te verkrijgen. Om 16 uur vindt er ook nog een kindertheatershow plaats op het middenplein.

De Family First day vindt zaterdag 22 juni vanaf 10 uur plaats in en rond het Ninia Shopping Center.