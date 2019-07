Zwembad maandag halve dag gesloten voor controle wandtegels Claudia Van den Houte

18u57 11 Ninove Zwembad De Kleine Dender zal op maandag 22 juli uitzonderlijk een halve dag gesloten zijn voor een controle.

Het zwembad wordt tussen 7.30 uur en 13 uur uitzonderlijk gesloten voor een extra controle van de wandtegels en om eventuele loszittende tegels te verwijderen. Het zwembad klamp al jaren met loskomende tegels. De eerste vloertegels kwamen meer dan tien jaar geleden al los, kort na de opening van het toen splinternieuwe zwembad. Een maand geleden, op maandag 17 juni, moest het zwembad vroeger sluiten nadat er opnieuw muurtegels loskwamen. De toestand wordt verder opgevolgd. Loszittende tegels worden verwijderd. Voor de vloertegels worden de gaten opgevuld met egaline. Een definitieve herstelling kon nog niet gebeuren omdat de stad Ninove een gerechtelijke procedure aanspande tegen de aannemer en er nog steeds geen uitspraak is in het dossier. De gemeenteraad besliste wel al om de werken in eigen beheer uit te voeren.