Zwembad De Kleine Dender sluit vroeger nadat er opnieuw tegels loskomen Claudia Van den Houte

17 juni 2019

17u46 6 Ninove Het Ninoofse zwembad De Kleine Dender heeft vandaag, maandag, vroeger moeten sluiten nadat er opnieuw muurtegels loskwamen.

Tot hiertoe waren het vooral vloertegels die loskwamen in De Kleine Dender. De eerste vloertegels kwamen meer dan tien jaar geleden al los, kort na de opening van het toen splinternieuwe zwembad, en de toestand verslechtert elk jaar. Ook muurtegels kwamen al los. Doordat dit vandaag opnieuw gebeurde, ging het zwembad al om 16.30 uur dicht in plaats van 21 uur. “Morgen zou het zwembad sowieso sluiten om de muurtegels te verwijderen", vertelt schepen van Sport Marc Torrekens (Open Vld).

“Solva heeft een volledige controle gedaan van het gebouw en heeft plaatsen aangeduid waar er een gevaar kon bestaan. Morgen stond er gepland om de tegels op de kritieke plaatsen minimaal tot op twee meter hoogte te verwijderen, maar sommige zijn vandaag dus al losgekomen, net boven de nooduitgang en aan het EHBO-lokaal. Er werd beslist om het zwembad vroeger te sluiten omdat we geen risico wilden nemen. Het gaat om muurtegels op een behoorlijke hoogte en stel dat er scherven in het zwembad zouden komen...”

Woensdag opnieuw open

Onder normale omstandigheden opent het zwembad woensdag alweer de deuren. Ook de toestand van de vloer van het zwembad wordt verder opgevolgd. De naar omhoog gekomen vloertegels werden eerder al weggenomen en de gaten werden opgevuld met egaline, een vloeibare subsantie die de vloer weer vlak maakt. “De egaline wordt regelmatig vernieuwd op plaatsen waar er sleet op komt”, aldus Torrekens.

Gerechtelijke procedure

Een definitieve herstelling kon nog niet gebeuren omdat de stad Ninove een gerechtelijke procedure aanspande tegen de aannemer en er nog steeds geen uitspraak is in het dossier. Intussen besliste de gemeenteraad wel al om de werken in eigen beheer uit te voeren. De stad hoopt de kosten achteraf te verhalen op de tegenpartij. Die lopen naar schatting al op tot 225.000 euro. “Een studiebureau onderzoekt momenteel hoe de werken moeten gebeuren. In de komende weken moeten we daarover meer duidelijkheid krijgen. Dan zullen we ook zien waar we financieel aan toe zijn. Het zal alvast meer werk zijn dan wat er eerst voorzien was.”

Torrekens verwacht niet dat de werken nog dit jaar zullen starten. “Zo’n procedure voor de werken op te starten neemt makkelijk meer dan een jaar in beslag. Ik hoop dat ze na de zomervakantie van volgend jaar van start kunnen gaan.”

De oorzaak van het probleem van de loskomende tegels in het zwembad zou liggen aan uitzetvoegen die ontbreken.