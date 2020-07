Zwembad De Kleine Dender heropent op 6 juli Claudia Van den Houte

02 juli 2020

18u08 0 Ninove Zwembad De Kleine Dender heropent op maandag 6 juli. Er werden een aantal aanpassingen gedaan om alles veilig te laten verlopen.

Zo wordt het 25 meter sportbad tijdens het recreatiezwemmen als speelbad of vrije zwemzone ingericht, zonder zwemlijnen. De zwemtijden werden aangepast, met een opsplitsing in blokken. Zo kunnen de cabines gedesinfecteerd worden, en wordt er ook een scheiding gecreëerd tussen vertrekkende en inkomende bezoekers. Verder geldt er ook een maximumcapaciteit, op basis van het aantal kleedhokjes. Tijdens het recreatief zwemmen zijn er 30 bubbels toegestaan van maximaal vier personen, tijdens het baantjeszwemmen zijn 30 individuele zwemmers toegelaten. Op voorhand reserveren is verplicht via Ticketgang, 1,5 meter blijft de regel, ook in het bad, er wordt gevraagd zoveel mogelijk cashloos te betalen en zoveel mogelijk ‘zwembadklaar’ te komen. Als je je zwemkledij al draagt onder je kleren, worden lange wachttijden vermeden. Douchen voor het zwemmen blijft verplicht, na het zwemmen is het niet toegestaan.

“Het was wat wachten op het officiële ministerieel besluit met daarin de voorwaarden voor heropening, waardoor de opstart wat vertraging opliep, maar vanaf maandag staan onze medewerkers klaar om de zwemmers opnieuw met open armen te ontvangen”, zegt schepen voor sport Marc Torrekens (Open Vld). “Het is wel heel belangrijk om de voorgeschreven maatregelen te volgen, zodat het voor iedereen - klanten én personeel – veilig blijft.”

Recreatiezwemmen kan elke dag van 10.30 tot 12 uur, van 12.30 tot 14 uur en van 14.30 tot 16 uur. Baantjeszwemmen kan elke dag van 16.30 tot 17.15 uur.