Zware materiële schade bij ongeval op expresweg Koen Baten

17 juni 2019

12u40 0

Op de N45 expresweg tussen Ninove en Aalst gebeurde vanochtend rond 07.00 uur een ongeval met een personenwagen. Het ongeval gebeurde in de richting van Ninove. De exacte omstandigheden zijn niet helemaal duidelijk, maar mogelijk viel de bestuurder in slaap. De schade aan het voertuig was aanzienlijk, maar de verkeershinder bleef beperkt. Het is niet duidelijk of er iemand gewond raakte bij de aanrijding.