Zwalpende fietser met 3,15 promille in bloed speelt rijbewijs vijftien dagen kwijt Koen Baten

30 september 2019

09u53 10 Ninove De politie van Ninove voerde afgelopen weekend een controle uit op alcohol en drugs in het verkeer. In totaal werden 55 voertuigen gecontroleerd. De meest opvallende overtreding kwam van een fietser die zwalpend met 3,15 promille op de drukke Halsesteenweg aan het rijden was.

Ook op de Halsesteenweg was een bestuurder onder invloed van verdovende middelen, zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Op de Edingsesteenweg in Denderwindeke werd een bestuurster met een voorlopig rijbewijs betrapt, toen ze na 22 uur aan het rijden was in het weekend. Ook hier werd een rijbewijs ingehouden door de politie voor zes uur na een positieve ademtest bij een andere bestuurder.

Op de Aalstersesteenweg mocht een bestuurder zijn rijbewijs ook inleveren voor vijftien dagen, nadat hij 1,74 promille blies achter het stuur. Een tweede bestuurder werd betrapt onder invloed van drugs en mocht ook zijn rijbewijs meteen inleveren. Hij had ook nog een hoeveelheid drugs op zak.

Tot slot werd nog voor zes uur een rijbewijs ingetrokken op de Elisabethlaan in Ninove. Ook hij legde een positieve ademtest af.