Zwaar dronken bestuurder haalt tijdens interceptie zwaar uit naar politie: “Jullie zijn de hoeren van justitie” Koen Baten

03 september 2020

17u24 2 Ninove Bart D. stond vandaag terecht voor de politierechtbank van Aalst nadat hij zich in zwaar dronken toestand bijzonder grof uitliet ten opzichte van de politie. De man had op het moment van de feiten maar liefst 3,2 promille in zijn bloed. Hij verweet de agenten en zei dat ze moesten vermoord worden. “Justitie is rot", verklaarde hij toen.

De man had vandaag voor de rechtbank heel wat minder noten voor zijn zang en excuseerde zich uitgebreid voor deze woorden die hij toen gezegd had. De man was in Ninove bijzonder traag aan het rijden toen een auto achter hem toeterde en hem wou signaleren dat hij gevaarlijk reed. De man werd agressief en de politie kwam tussenbeide. Dat zinde de man duidelijk niet die zich tegen de agenten keerde en verbaal erg agressief werd. “Jullie zijn de hoeren van justitie en ze moeten jullie vermoorden", zei hij.

“Ik heb enorm veel spijt van deze uitspraken, het was absoluut niet gepast en dit zal niet meer gebeuren", verklaarde Bart D. vandaag. De rechter was bijzonder streng en zei dat de man al meermaals veroordeeld was voor dronken rijden en ook agressie. “Dit soort uitspraken hoort absoluut niet thuis, hoe moeilijk de situatie ook is", klonk het.

De man kreeg een fikse geldboete en een rijverbod. Hij moet ook zijn examens opnieuw afleggen.