Zuster Marie-Martine ontroerd door 1.100 gebundelde verjaardagswensen voor 92ste verjaardag Claudia Van den Houte

29 juli 2019

17u47 36 Ninove Zuster Marie-Martine heeft een bijzondere verrassing gekregen voor haar 92ste verjaardag. De oudste zuster die nog in het klooster in de Burchtstraat verblijft is door vele Ninovieters gekend als lerares en later directrice van de Heilige Harten basisschool. Oud-collega Monique Van Londersele bundelde de 1.100 verjaardagswensen van Ninovieters en overhandigde ze aan zuster Marie-Martine. Die was enorm aangedaan door de verrassing.

Zuster Marie-Martine werd op 30 juli 1927 in Okegem geboren als Alma Staels. Ze was als ‘juffrouw Alma’ al lerares in de lagere school van het Heilige Harten Instituut - beter bekend als ‘t Zusterhuis - en in de Sint-Jorisschool - toen ‘ ‘t Klein Kloosterke’ - wanneer ze in 1956 toetrad in het klooster. “Zuster Marie-Martine is anders - moderner, begripvoller, vooruitstrevender en wereldser dan de doorsnee religieuze mens”, vertelt Monique Van Londersele. “Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat ik met open mond keek naar de ‘juffrouw’ die begin jaren 50 van Okegem naar ‘t Zusterhuis kwam gereden met een Vespa - dacht ik. Toen ik haar onlangs daarover vertelde, verbeterde ze me onmiddellijk: het was een Lambretta. Dat was bijzonder, want in die tijd kwamen de - toen ongetrouwde - leraressen meestal te voet, per trein of per tram, maar zij kwam dus met een Lambretta naar school.”

Moeder voor leerlingen

“Ze startte als juffrouw Alma in de Heilige Harten basisschool toen ik in het tweede leerjaar zat. Ze nam het eerste leerjaar over van mijn vroegere lerares juffrouw Elza nadat zij was getrouwd. Ik heb dus nooit les van haar gekregen, maar toen ik in 1967 als lerares in het middelbaar van het Heilige Harten Instituut begon, stond zij nog steeds als zuster Marie-Martine voor de klas.” In 1975 werd ze directrice van de basisschool in de Onderwijslaan. Dat bleef ze tot 1987. “Als directrice heeft ze zeker haar stempel gedrukt op de basisschool. De lagere school groeide, zodat er nieuwe klassen nodig waren. Eerst werden onder haar bestuur de legendarische paviljoentjes gebouwd en later kwam er nog een volledige nieuwbouw onder haar toezicht. Ze heeft de lagere school jarenlang geleid met veel energie en gezag, maar ook met een groot hart voor de leerlingen die ze liefdevol behandelde, als een moeder.”

Emotionele verrassing

Zuster Marie-Martine is momenteel de oudste van de zes zusters die nog in het klooster in de Burchtstraat verblijven. Dinsdag wordt ze 92 jaar. De beheerders van de Facebookpagina ‘Ge Zijt Van Ninove Als Ge...’ deden een oproep om zuster Marie-Martine te feliciteren voor haar 92ste verjaardag. 1.100 mensen gaven gehoor aan die oproep, soms met heel persoonlijke of nostalgische herinneringen uit de tijd van toen. Monique Van Londersele bundelde de 1.100 verjaardagswensen - 22 pagina’s - en overhandigde ze maandag al aan zuster Marie-Martine. Die was enorm verrast: “Ik ben ervan aangedaan. Het is de eerste keer dat iemand iets doet voor mijn verjaardag. Dit is prachtig”, aldus een emotionele zuster Marie-Martine.