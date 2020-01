Zussen Sylvie en Sophie geven gratis massages aan familieleden van kankerpatiënten Claudia Van den Houte

13 januari 2020

17u28 4 Ninove Sylvie en Sophie Kint van massage- en badhuis Karma & Ojas in Denderwindeke geven gratis massages aan familieleden van kankerpatiënten.

Ze nemen deel aan het verwenmoment voor naasten van kankerpatiënten, een initiatief van vzw ’n Witte Roos en vzw Huis Erika Thijs. “Enkele jaren geleden zijn we via de Belgische Massage Federatie in contact gekomen met Rina Gubanski, de oprichtster en bezielster van n’ Witte Roos”, vertellen Sylvie en Sophie. “We hebben bij haar de opleiding ‘herbalanceringsmassage voor kankerpatiënten’ gevolgd. Sindsdien hebben we al ontelbare keren mogen meemaken wat een klein wonder deze zorgmassage is voor mensen met kanker. Toen we haar oproep lazen om mee te werken aan een uniek verwenmoment voor naasten van kankerpatiënten, hebben we geen seconde getwijfeld. Naasten zijn heel erg bezig met de zorg voor hun zieke partner en vergeten daarbij vaak zorg te dragen voor zichzelf, terwijl dat net op dat moment zo belangrijk is. We vinden het een heel mooi initiatief. We willen ook een warme oproep doen naar al onze collega’s in de branche om ook aan dit initiatief mee te werken. Inschrijven als instituut kan via info@huiserikathijs.be.”

Naasten van kankerpatiënten kunnen in de week van 29 februari tot 8 maart een gratis verwenmoment krijgen bij Karma & Ojas. Ze kunnen daarvoor een mailtje sturen naar kint.nv@proximus.be.