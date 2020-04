Zorgmanege De Kalmoes zwaar getroffen door coronacrisis: “Voedselvoorraad voor paarden komt in gedrang en mensen snakken naar contact met dieren” Claudia Van den Houte

20 april 2020

20u03 5 Ninove Isabelle Meert van vzw De Kalmoes zit in zak en as door de coronacrisis. De vereniging houdt zich vooral bezig met paardrijlessen voor kinderen en volwassenen met een beperking en met hippotherapie, maar door de coronacrisis zijn er geen lessen meer en mogen er ook geen andere activiteiten meer plaatsvinden die geld in het laatje brengen. Daardoor komt de aankoop van voedsel voor de paarden voor volgend jaar, die binnenkort moet gebeuren, in het gedrang. Bovendien missen vele mensen de paarden enorm, die veel voor hen betekenen.

Isabelle Meert startte De Kalmoes meer dan tien jaar geleden op. Ze begon met enkele paarden en pony's dagelijks lessen aan te bieden aan kinderen en jongeren met en zonder beperking. Al vlug volgden er instellingen en organisaties, die een op maat aangepast aanbod vonden bij de vereniging. De groep paarden werd alsmaar groter en de vereniging groeide uit tot een zorgmanege, waar er maatschappelijk kwetsbare groepen ingezet worden voor de zorg van de paarden en waar therapeutisch en aangepast paardrijden aangeboden wordt. De Kalmoes verzamelde in de loop van de jaren heel wat prijzen. Zo ontving de vereniging de Prijs Toerisme Ninove 2011, werd ze verkozen als Ethisch Verantwoorde Sportclub door de Vlaamse Liga Paardensport in 2012, verkreeg ze de Vlaamse jeugdwelzijnsprijs in 2014 en werd ze datzelfde jaar ook verkozen als laureaat door Steunpunt Groene Zorg.

Activiteiten stopzetten

De coronacrisis brengt momenteel evenwel grote kopzorgen mee voor De Kalmoes. De vereniging dreigt in de financiële problemen te komen omdat ze al haar activiteiten heeft moeten stopzetten. “De centjes die wij verzamelen met de paardrijlessen gaan naar de aankoop van hooi en strooi voor de paarden”, vertelt Isabelle Meert. “Na de verspreiding van het coronavirus zijn we al snel gestopt met onze lessen. Veel instellingen gingen al vroeg dicht, vele kinderen die bij ons komen paardrijden hebben hartproblemen... Ook het motortreffen dat we hadden gepland en ons jaarlijkse lasagnefestijn, waarmee we eveneens geld inzamelen, kunnen niet doorgaan. We hebben niets van inkomsten. We draaien net break-even en kunnen niets sparen voor volgend jaar.”

50.000 euro nodig

“Probleem is dat we nu onze aankopen moeten doen om onze paarden volgend jaar van eten te kunnen voorzien. Stro komt in juli en augustus binnen en hooi moeten we al in mei of juni aankopen. In totaal hebben we zo’n 50.000 euro nodig om genoeg voedsel te kunnen aankopen. Dat wordt evenwel een probleem. We hebben momenteel zestien paarden en drie paarden verblijven hier op logement.”

Contact met paarden belangrijk

Daar komt nog bij dat Isabelle regelmatig telefoontjes krijgt van mensen die de paardrijlessen enorm missen en het er moeilijk mee hebben dat ze niet mogen langskomen. “We krijgen heel wat telefoontjes van mensen die de paarden missen. Voor mensen met autisme is het bijvoorbeeld moeilijk omdat hun schema volledig overhoop ligt en heel wat mensen die bij ons komen, waaronder mensen met een hersenletsel, zware psychiatrische en stemmingsstoornissen, mensen die recupereren van een depressie,... hebben echt nood aan contact met de paarden. Voor velen breekt dat hun dag en neemt het hun angst en frustraties weg. Zonder het contact met de paarden, blijven ze daarmee zitten. Ook voor hun familie is dat zwaar om te dragen. De mensen die normaal in onze zorgboerderij werken, missen dan weer het sociaal contact. Voor hen is dat heel belangrijk. Ik begrijp dat de lockdown nodig is, maar het is hard om elke keer tegen die mensen te moeten zeggen dat ze niet mogen komen.”

Wie De Kalmoes kan steunen, kan de vzw contacteren via isabelle@dekalmoes.be of storten op het rekeningnummer BE96 1030 3056 8105.