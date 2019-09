Zoon Ninoofs koppel geëvacueerd na bosbranden in Australië: “Ik sta ‘s nachts op om nieuws ginder te volgen” Claudia Van den Houte

17u35 2 Ninove Chantal Van Schelvergem en Gino Van Audenhove uit Ninove volgen dezer dagen met een bang hart de gebeurtenissen in Australië, waar er al een tijdje hevige bosbranden woeden. Hun zoon Jonathan verblijft in Australië en werd er vandaag samen met zo’n 200 andere mensen geëvacueerd.

Jonathan Schümmer – Jona voor de vrienden – verblijft al sinds 2016 in Australië. Hij was er eerst een jaar op rondreis en werkte er 85 dagen in een boerderij om er een tweede jaar te mogen verblijven. Momenteel heeft hij zijn visum op zak en is hij aan de slag in O’Reilly’s Rainforest Retreat, gelegen in het hart van het Lamington National Park. De bosbranden hebben zich nu bijna tot daar verspreid. “Ze zijn in die omgeving nu al enkele dagen aan de gang”, vertelt Chantal. “Het hotel bevindt zich boven op een berg. Er is maar één route om er weg te geraken en die werd afgesloten. Mensen die vanuit het zuiden kwamen, moesten naar het hotel komen, dat diende als verzamelpunt. Vandaag is de brandweer en de politie er voor het eerst toegekomen, dus zal de situatie er ernstig worden zijn.”

Eerst was er sprake van een evacuatie met helikopters, maar intussen werden meer dan 200 mensen in zo’n 50 auto’s onder politiebegeleiding geëvacueerd. “Ook de brandweer was paraat om iedereen veilig door te laten. Zo zijn ze de berg naar beneden gereden. Nu moeten ze een oplossing zoeken om zo’n 200 mensen van het hotel ergens te laten overnachten de komende dagen.”

Opgeleid voor noodsituaties

Jonathan stelt het goed. “Hij had eerder al een opleiding gekregen voor noodsituaties zoals deze. Hij mocht daardoor wel pas als één van de laatsten vertrekken. Ook was hij één van de zes verantwoordelijken die moesten helpen met namen noteren, mensen tellen, zorgen dat alles klaar is voor vertrek… Jonathan logeert momenteel bij een vriendin, samen met nog twee Koreaanse meisjes die vandaag hun eerste werkdag hadden in het hotel. Alle mensen zijn overgeplaatst in hotels, bij familie, vrienden enzovoort. Veertig Amerikaanse toeristen zijn naar een ander hotel gebracht.”

De voorbije dagen waren zenuwslopend voor Chantal. “Ik sta ’s nachts op om het nieuws in Australië te volgen, want er is een groot tijdverschil tussen Australië en België. Ze weten niet hoe snel en naar waar het vuur zich zal verspreiden. In het hotel kon Jona gebruik maken van de wifi, maar elders is het bereik niet altijd goed. Hopelijk kunnen we altijd contact blijven houden.”