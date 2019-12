Zonder Honger Naar Bed Ninove zamelt 112 dozen met spullen in voor minderbedeelden tijdens adventsactie Claudia Van den Houte

22 december 2019

14u08 0 Ninove De omgekeerde adventsactie van de organisatie ‘Zonder Honger naar Bed Ninove’ heeft 112 dozen opgeleverd met spullen voor minderbedeelden.

“We hadden het idee om een omgekeerde advent te houden”, vertellen Brigitte en Rita van Zonder Honger naar Bed Ninove. “We riepen mensen op om vanaf 1 december elke dag iets in een doos te stoppen voor minderbedeelden. Dat mocht van alles zijn van voeding en dagelijkse benodigdheden, behalve liefst geen speelgoed en kledij, omdat we dat al genoeg hadden.” De dozen, met pasta, choco, Dreft en nog héél veel meer, werden zaterdag afgegeven bij t’ Centerke en bakkerij Croissy, die voor gratis drank en hapjes hadden gezorgd. Het waren er in totaal 112. “Daarnaast hadden we ook nog een oproep gedaan om, indien mogelijk, kattenvoeding te schenken voor het dierenasiel Ninove. We hadden van de uitbaters vernomen dat ze dat goed konden gebruiken nu.” De organisatie kon door haar oproep 150 kilo kattenvoeding schenken aan het dierenasiel. “Je ziet dat er bij veel mensen goede wil is”, aldus Brigitte.

De lokale radio SU fm had zaterdag een hele live-uitzending opgebouwd rond het einde van de actie, die plaatsvond in de Centrumlaan. Er passeerden heel wat gasten de revue: uit de politieke wereld, uit de muzikale wereld en natuurlijk mocht ook de Kerstman niet ontbreken.