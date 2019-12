Zonder Honger Naar Bed Ninove houdt inzamelactie voor minderbedeelden, SU fm zendt actie live uit Claudia Van den Houte

14u53 16 Ninove ‘Zonder Honger Naar Bed Ninove’ houdt een inzamelactie voor minderbedeelden.

De organisatie verzamelde met haar adventsactie 110 dozen met spullen voor minderbedeelden in, die op zaterdag 21 december worden afgegeven bij t’Centerke en bakkerij Croissy, waar de mensen iets lekkers aangeboden krijgen. Op die dag houdt de lokale radio SU fm ook een live uitzending van op de Centrumlaan in Ninove, ter hoogte van het Centerken. “Mensen kunnen die dag niet bederfbaar voedsel, hygiënische middelen, speelgoed en nog meer meebrengen”, zegt Yvan De Schrijver, presentator bij SU fm. Dat kan tijdens de uitzending, die start om 10 uur en eindigt om 17 uur. “Wie spullen meebrengt, krijgt een gratis glaasje cava of iets anders lekkers. Tijdens de uitzending ontvangen we mensen uit de politieke wereld, mensen uit de muzikale wereld en mensen die sociaal geëngageerd zijn.”

In aanloop naar Kerstmis worden ook de beste kersthits en vergeten kerstliederen gedraaid op SU fm, te beluisteren via 106.6 fm in Ninove en 106.9 fm in Geraardsbergen.