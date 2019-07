Zomerwandeling langs mooie plekjes in Nederhasselt Claudia Van den Houte

24 juli 2019

11u54 10 Ninove De VVV Ninove vzw houdt een zomerwandeling. Die loopt zondag langs de mooiste plekjes van Nederhasselt.

De wandelaars verkennen het dorp met onder meer het witte Sint-Amanduskerkje, de Steppeskapel op één van de hoogste punten, de vele trage wegen die het landschap doorkruisen, en de Beverbeek en de Kipsteekbeek die het dorp omarmen. Ook enkele hoeven en het groene lover zullen te bewonderen zijn tijdens de wandeling.

De zomerwandeling start zondag 28 juli om 14 uur aan de Sint-Amanduskerk in de Beekstraat in Nederhasselt. Meer info via 054/31.32.85 of toerisme@ninove.be.