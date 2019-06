Zomerse pret met zandsculpturen en vreemde figuren tijdens eerste geslaagde ‘Family First Day’ in en rond Ninia Shopping Center Claudia Van den Houte

23 juni 2019

14u54 3 Ninove De eerste ‘Family First day’ in en rond het Ninia Shopping Center was een succes.

Heel wat mensen brachten afgelopen zaterdag een bezoekje aan het winkelcentrum, waar er binnen en buiten tal van activiteiten plaatsvonden. Op het Niniaplein langs de Centrumlaan stond er een verwarmd zwembad en een springkasteel opgesteld en konden er zandsculpturen worden gemaakt. Philippe Bourleau van Sculpture Westende vertelde de deelnemers hoe ze dat het best konden doen. “We starten met het maken van een schildpad, daarna een dolfijn en nadien een dinosaurus. Een schildpad maken in zand duurt zo’n 40 tot 45 minuten, al doen sommigen er veel langer over”, aldus Philippe, die al 25 jaar bezig is met zandsculpturen. “Gezinnen maken de zandsculpturen meestal samen. Het is echt een familiegebeuren”, vult zijn vrouw Yannick aan.

Er liepen ook vreemde figuren rond aan en in Ninia, zoals een trol en een opvallende reus/steltenloper. Verder was er onder meer een ballonplooier, grimestand, een speelcorner, animaties van Playmobil, een uitdeelactie van Panini-albums van Toy Story en was er popcorn en een barbecue-lekkernij te verkrijgen.