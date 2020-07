Zomerkermis onder strenge coronamaatregelen gaat rustig van start Claudia Van den Houte

24 juli 2020

21u24 0 Ninove De zomerkermis is vrijdagavond rustig van start gegaan in het Ninoofse stadscentrum.

De stad Ninove besloot dat de kermis mocht doorgaan, maar nam wel een aantal veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo is iedereen, zowel foorkramers als bezoekers, vanaf twaalf jaar verplicht om een mondmasker te dragen, wordt het aantal bezoekers op de kermis beperkt tot één persoon per 1,5 lopende meter aan de kramen, en zijn er vier in- en uitgangen. Verder wordt aan de bezoekers gevraagd om hun handen te ontsmetten bij het binnenkomen van de kermis, de looprichting te volgen en voldoende afstand te houden.

Er was vrijdagavond nog geen grote toeloop van kermisbezoekers. “Op vrijdagavond is het elk jaar rustig”, zegt foorkraamster Jolanda De Dauw, die met een schietkraam op de kermis staat. “Vroeger deden we pas vanaf zaterdag open. We zijn blij dat we nog eens buiten kunnen. Dit is mijn eerste kermis sinds de coronacrisis. Dit zijn normaal onze beste maanden, maar nu zijn bijna alle kermissen afgelast. Je kosten lopen door, terwijl je niets verdient. Goed dat de stad Ninove achter de foorkramers staat, al had ze de nadarhekkens op het wegdek op de Graanmarkt beter tot op het einde doorgetrokken.” De kermis staat nog tot en met dinsdag opgesteld in het stadscentrum.