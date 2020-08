Zomerbar/-restaurant La Bamba kijkt uit naar volgende dagen: “Zonnig weer én favoriete vakantiebestemming in de kijker” Claudia Van den Houte

05 augustus 2020

19u23 3 Ninove Het beloven topdagen te worden voor zomerbar/-restaurant La Bamba in het buitentheater van cultuurcentrum De Plomblom.

Voor de komende dagen worden tropische temperaturen voorspeld. Jens Van Den Berghe, uitbater van de zomerbar, hoopt dat heel wat mensen verkoeling komen zoeken bij La Bamba. “Onze locatie is ingedeeld in drie delen. Twee van de drie bevinden zich in de schaduw”, vertelt Jens. “Bovendien hebben we drankjes zoals de’ Frozen Margarita’ en andere ijscocktails die goed werken met zo’n warm weer. Tot hiertoe hebben we als zomerbar nog niet zoveel geluk gehad met het weer deze zomer, dus laat het nu maar komen.”

Griekenland

Jens is ook in zijn nopjes omdat deze week zijn favoriete vakantieland in de kijker wordt gezet. Samen met mede-uitbater Brecht De Roeck werkt hij in La Bamba elke week rond een favoriete vakantiebestemming van de Belgen. Deze week is dat Griekenland. “Ik heb al vele landen bezocht, maar Griekenland blijft mijn favoriete vakantieland. Ik heb er mijn hart verloren toen ik er een zomerseizoen woonde en werkte als animator. Het Griekse menu dat we aanbieden, is trouwens heel lekker.”

‘La Bamba’ is elke dag vanaf 12.30 uur open, behalve op zaterdagmiddag, in het lovertheater van cc De Plomblom aan de Graanmarkt. Van dinsdagavond tot donderdagavond is het zomerbar, van vrijdag tot zondagmiddag een restaurant. Voor het restaurant is reserveren verplicht via 0474/20.17.83.