Zomerbar 'La Bamba' reist elke week naar andere vakantiebestemming: "Buitenlandse reis dit jaar niet evident, dus brengen we favoriete vakantielanden naar hier" Claudia Van den Houte

18 juni 2020

17u51 0 Ninove Wie deze zomer thuisblijft, kan het vakantiegevoel ervaren in zomerbar ‘La Bamba’. Die verrijst vanaf vrijdagavond in het lovertheater van cultuurcentrum De Plomblom en neemt de bezoekers elke week mee naar een nieuwe bestemming, telkens één van de favoriete vakantielanden van de Belgen. Je kan er niet alleen genieten van zomerse drankjes, maar ook van typische gerechten uit het land in kwestie.

‘La Bamba’ vond vorige zomer voor de eerste keer plaats in Ninove. Het lovertheater, het binnentuintje van cultuurcentrum De Plomblom, werd omgevormd tot een pop-upzomerbar. Toen werd er elke week een ander werelddeel in de kijker gezet. Dit jaar zetten initiatiefnemers Jens Van Den Berghe en Brecht De Roeck elke week een favoriete vakantiebestemming van de Belgen in de kijker. “Aangezien een buitenlandse vakantiereis dit jaar met de coronacrisis niet zo evident is, brengen we de vakantielanden naar hier. Omdat De Plomblom gesloten is, mochten we dit jaar twee weken vroeger starten. Daardoor kunnen we La Bamba tien weken inrichten en kunnen we voor vakantielanden gaan in plaats van werelddelen.”

Tijdens de week is ‘La Bamba’ enkel een zomerbar, met zomerse of frisse dranken zoals cocktails, bieren en wijnen. Daar zorgt Jens Van Den Berghe voor, de uitbater van de Culture Pub, naast De Plomblom. “In vergelijking met het café zal er een heel ander assortiment van dranken zijn. De dranken en de muziek worden aangepast aan de vakantiebestemmingen. Die bestaan trouwens allemaal uit landen waar ik zelf al op reis ben geweest.”

Struisvogel uit Zuid-Afrika, lam uit Thailand

Daarnaast is ‘La Bamba’ van vrijdag tot zondagmiddag een restaurant. Jens werkt voor het eten opnieuw samen met Geraardsbergenaar en traiteur Brecht De Roeck. “Vorig jaar boden we ‘s middags een lunch aan en ‘s avonds alleen tapas. Omdat er veel vraag naar was, bieden we dit jaar ook ‘s avonds menu’s aan. We serveren de typische gerechten van het vakantieland dat die week aan bod komt, bijvoorbeeld salade niçoise uit Frankrijk, struisvogel uit Zuid-Afrika, côte à l’os geflambeerd met mezcal uit Argentinië, souvlaki van lam uit Thailand, chili con carne uit Mexico, patatas bravas met serranoham uit Spanje en nog veel meer.”

In tegenstelling tot vorig jaar, blijft deze keer ook de Culture Pub open tijdens de zomer. Die is sinds vorig week opnieuw open. “De zaak is 101 dagen dicht geweest”, vertelt Jens. “De Culture Pub is al sinds carnaval gesloten. Nadien ben ik op reis geweest en toen kwam de coronacrisis. Ik heb wel wat kunnen overbruggen door cocktails aan huis te brengen. Dat was ‘plezant’ om te doen, en het bracht nieuwe klanten mee, maar ik had toch liever gewoon de bar opengehouden. Het was weer even wennen en een weg zoeken, maar na de tweede dag had ik de switch alweer gemaakt.”

Hopen op goed weer

Het wordt dus een drukke zomer voor Jens. Hij hoopt alleszins dat ‘La Bamba’ het evengoed zal doen als vorig jaar. “Veel zal afhangen van het weer. Als het slecht weer is, kunnen bezoekers terecht in de foyer van De Plomblom, die wordt ingericht. We zijn er alvast klaar voor.” ‘La Bamba’ is deze maand elke dag vanaf 17 uur open, behalve op sluitingsdag maandag. Vanaf 1 juli kan je er al vanaf 12.30 uur terecht - behalve op zaterdagmiddag. Van dinsdagavond tot donderdagavond is het zomerbar, van vrijdag tot zondagmiddag een restaurant. Voor het restaurant is reserveren verplicht via 0474/20.17.83.