Zomeractie om Ninoofse B&B’s te steunen: Twee nachten boeken, derde nacht gratis Claudia Van den Houte

27 juni 2020

08u00 0 Ninove De VVV-Ninove vzw en de dienst Toerisme starten samen met de Ninoofe B&B’s een zomeractie met gratis overnachtingen.

Toeristen die twee nachten boeken in één van de Ninoofse B&B’s die deelnemen aan de actie, krijgen een derde nacht gratis aangeboden. Daarbovenop ontvangen ze ook een toeristisch infopakket. Er worden in totaal veertig gratis nachten weggeschonken. Toeristen die overnachtingen hebben geboekt bij één van de vier deelnemende B&B’s zullen een formulier krijgen dat ze kunnen inleveren in het toeristisch centrum in Hospitaalkapel in de Burchtstraat. Daar moeten ze alleen hun bankrekening doorgeven, en krijgen ze de derde nacht terugbetaald. De actie loopt van 1 juli tot eind augustus.

De VVV-Ninove vzw en de dienst Toerisme willen zo de B&B’s, die het de voorbije maanden zeer moeilijk hadden door de coronacrisis, een duwtje in de rug geven. Zij vielen lang uit de boot. De deelnemende B&B’s zijn de Roesbeekhoeve, de Paellepelhoeve, Rijbaan Molenzicht en Hof Anghereel. De vijfde Ninoofse B&B vond de actie te kort dag.

“De actie is een goed initiatief”, vindt Sabrina De Dobbeleer van B&B Rijbaan Molenzicht. “De boekingen beginnen nu pas terug te komen. Mensen bellen om te vragen hoe alles nu georganiseerd is met de coronamaatregelen, maar ze wachten nog wat af. Dat het Kevertreffen in maart werd afgelast, was een serieuze domper. We hadden verschillende boekingen en hadden daarvoor net verbouwd om dat weekend terug open te doen.”

“Tof dat we iets krijgen van de stad”, vindt ook Marleen Bellemans van B&B Roesbeekhoeve. Ook zij werd zwaar getroffen door de coronacrisis. “Ik heb behalve de B&B ook nog een weekendcafé en doe luchthavenvervoer, maar plots lag alles stil.”

“Een goede actie, die zal wel helpen”, denkt Chantal Vermeersch van B&B Hof Anghereel. “Het is goed dat het een actie is voor drie nachten, want er valt heel wat te beleven in deze mooie streek”, reageren Ann Otte en Guy Arijs van B&B Paellepelhoeve.