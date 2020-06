Zo verdeelt stad één miljoen euro om sociale sector en lokale economie te steunen tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

12u53 4 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur maakt bekend hoe het bedrag van één miljoen euro wordt verdeeld, dat het vrijmaakt om de sociale sector en de lokale economie te steunen naar aanleiding van de coronacrisis.

Het bestuur liet begin april al weten één miljoen euro vrij te maken om hulp te bieden aan burgers en handelaars die door de coronacrisis zwaar in de problemen zijn gekomen. Het verduidelijkt nu waaraan dit bedrag wordt besteed. Het geld voor de sociale sector wordt onder meer besteed aan laptops voor kwetsbare gezinnen (24.627 euro), preventieve woonbegeleiding (12.018 euro), schoolse ondersteuning (26.000 euro), tijdelijke uitbreiding van het aantal crisiswoningen (60.000 euro), een energietoelage (40.000 euro), een sociaal noodfonds (40.000 euro) en maatregelen om de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren (30.000 euro). Er werden aan het begin van de lockdown ook spelpakketten uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen (1.026 euro).

“Onze sociale diensten hebben tijdens de coronacrisis contact gehouden met zo’n 6.000 Ninovieters om hen te informeren en te ondersteunen”, vertelt schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “Daarnaast hebben we bewust gekozen voor drie grote groepen aan financiële steunmaatregelen: ten eerste willen we de schoolachterstand van kinderen en jongeren beperken tot het minimum door een extra aanbod aan huiswerkbegeleiding, de opstart van zomer- en herfstscholen en de verdeling van computers, zodat iedereen digitaal thuisonderwijs kon krijgen. Ten tweede werken we een reeks van voorstellen uit om de Ninovieters te ondersteunen die emotioneel ernstig getroffen zijn door de crisis. Een derde reeks aan maatregelen richt zich specifiek naar mensen in armoede, die door deze crisis extra zwaar getroffen worden.”

Ook de lokale economie werd ondersteund. Zo zal de solidariteitsbijdrage - de bijdrage die onder meer wordt aangewend voor de organisatie van evenementen in het centrum- dit jaar niet betaald moeten worden (een geraamde 77.000 euro minder inkomsten voor de stad). Handelaars zullen tussen 1 juli 2020 en 31 december 2021 zes keer gratis drukwerk (max. 30 gr) kunnen verspreiden in plaats van vier keer (een geraamde 300.000 euro minder inkomsten voor de stad). En de bedrijfsbelasting 2020 werd doorgeschoven naar volgend jaar (een geraamde 500.000 euro minder inkomsten voor de stad in 2020).