Zo’n 400 werkzoekenden brengen bezoek aan jobbeurs in De Kuip Claudia Van den Houte

03 oktober 2019

De vijfde editie van de jobbeurs in De Kuip in Ninove lokte opnieuw heel wat werkzoekenden.

De stad Ninove organiseerde de jobbeurs opnieuw in samenwerking met de VDAB. Met de jobbeurs wil ze werkzoekenden en werkgevers bij elkaar brengen. Een bezoeker kan op deze beurs potentiële werkgevers ontmoeten, informatie verzamelen en nuttige contacten leggen. Voor werkgevers is de jobbeurs de kans om gericht en lokaal te rekruteren. “We schatten dat er dit jaar tussen de 400 en de 500 bezoekers waren”, klinkt het bij de stad Ninove. “De jobbeurs is zoals elk jaar opnieuw geslaagd.” Er waren in totaal 36 standjes van bedrijven en uitzendkantoren aanwezig op de jobbeurs.