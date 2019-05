Zo’n 1.700 deelnemers fietsen of wandelen ten voordele van mensen met een verstandelijke beperking tijdens Ronde van Schoonderhage Claudia Van den Houte

30 mei 2019

17u08 0 Ninove De elfde editie van de Ronde van Schoonderhage heeft donderdag zo’n 1.700 deelnemers gelokt.

De opbrengst gaat naar vzw Schoonderhage. Die vzw staat in voor de opvang en huisvesting van personen met een mentale beperking en heeft verschillende vestigingen in onze streek. Er waren tochten voor wielertoeristen, mountainbikers en familiefiets- en wandeltochten. “Het totale aantal deelnemers ligt in de lijn van vorig jaar, maar er zijn dit jaar dubbel zoveel wandelaars”, vertelt Dirk Brejou van vzw Schoonderhage. “Er namen meer dan 200 wandelaars en zo’n 1.500 fietsers deel.” Eén van die deelnemers was Marnik De Swaef uit Meerbeke, die samen met vier vrienden deelnam aan het 55 km-parcours voor wielertoeristen. “We zijn allemaal uit het Ninoofse en rijden samen twee à drie keer per week, maar niet in clubverband. Als het voor het goede doel is, proberen we altijd mee te doen. Het is mijn tweede deelname aan de Ronde van Schoonderhage. Vorige keer deed ik de mountainbiketocht. Het is een heel mooie rit.”

De start- een aankomstplaats was café Zwarte Flesch in Pollare, waar de deelnemers op een groot tuinterras nog konden nagenieten met een hapje en een drankje.