Zeventien laadpunten voor elektrische wagens gepland in Ninove Claudia Van den Houte

04 september 2019

19u00 2 Ninove In Ninove komen er in totaal 17 oplaadpunten voor elektrische wagens. Dat blijkt uit de antwoorden van het schepencollege op een vraag van gemeenteraadslid Stijn Vander Elst (Open Vld).

Volgens het Vlaams situeringsplan voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen moeten er in Ninove uiteindelijk 17 oplaadpunten komen, die 24 uur op 24 publiek toegankelijk zijn. Het bedrijf Allego plaatst de oplaadpalen uit het plan in opdracht van Fluvius, de netbeheerder. Er waren al vier publieke laadpunten in Ninove: in de Fernand Tavernestraat, in de Twijndersweg, aan het stadhuis in de Centrumlaan en aan Klein-Brabant. Uit cijfers van Fluvius blijkt dat het oplaadpunt in de Fernand Tavernestraat het meest wordt gebruikt: in de periode van oktober 2017 tot en met januari 2019 waren er 192 laadbeurten met 8 unieke gebruikers, of 12 laadbeurten per maand. In de Centrumlaan waren er 142 laadbeurten met 46 unieke gebruikers, aan Klein-Brabant 18 laadbeurten met 13 unieke gebruikers en in de Twijndersweg 9 laadbeurten met 7 unieke gebruikers.

In juli werden al twee extra laadpalen geplaatst: in de Hendrik Van Gassenstraat en in de Denderstraat. Het college van burgemeester en schepenen gaf een lijst door aan Fluvius van mogelijke locaties met een uitvoeringsjaar: Hemerijckxplein Ninove (2019), Savooistraat Ninove (2019), Bleekstraat Ninove (2019), parking station Denderwindeke (2019), Edingsesteenweg Denderwindeke (2020), Witherenstraat Ninove (2020), Frans Van der Perrekaai Okegem (2020), parking Geraardsbergsesteenweg Aspelare (2020), parking Gemeentehuisstraat Meerbeke (2020), parking Mallaard Ninove (bij heraanleg), oud stadhuis Ninove (bij heraanleg), Stationsplein Ninove (bij heraanleg) en parking Keldermeersbaan Ninove (bij heraanleg).

Fluvius zal samen met de firma Allego de lijst van mogelijke locaties op hun technische haalbaarheid en wenselijkheid analyseren vooraleer over te gaan tot de plaatsing van een laadpaal.