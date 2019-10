Zeventien GAS-boetes voor sluikstort tijdens ‘Week van de Handhaving’ Claudia Van den Houte

22 oktober 2019

20u13 4 Ninove Zeventien GAS-boetes werden er opgemaakt tijdens de ‘Week van de Handhaving’, waarin de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort extra werd opgevoerd.

Tijdens die week werd er extra aandacht geschonken aan gekende sluikstortlocaties, waaronder ook kledingcontainers en begraafplaatsen. Gemeenschapswachten en medewerkers van de technische dienst doorzochten elke zak sluikstort die werd aangetroffen op gegevens om overtreders te kunnen identificeren. Ook de mobiele camera werd ingezet om overtreders te betrappen.

In totaal werden er tijdens de actieweek 17 GAS-vaststellingen gemaakt voor het achterlaten van sluikstort, waarvan twee aan de hand van camerabeelden. Daarnaast werd ook ingezet op sensibilisering over het zwerfvuilprobleem. Er liep een affichecampagne, en onder meer tijdens de dinsdagmarkt, in het stadspark en aan het station na schooltijd werden mensen aangesproken en verzocht om geen peuken, snoepgoed of drank achter te laten buiten de vuilnisbakken.

De stad zet het hele jaar in op het bestrijden van sluikstort. Van de 246 GAS-vaststellingen die door de dienst Integrale Veiligheid dit jaar al werden opgemaakt (tot eind september), maakte sluikstort met 99 vaststellingen het op één na grootste deel uit, na verkeerd parkeren (104).