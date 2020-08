Zeven minderjarigen van stadsbende Squad94 opgepakt voor afpersingen en bedreigingen in stadspark van Ninove Koen Baten

28 augustus 2020

16u42 8 Ninove De politiezone Ninove heeft samen met het parket van Dendermonde en Halle-Vilvoorde doorgedreven onderzoek gevoerd naar een reeks van feiten in het stadspark van Ninove. Hierbij werden zeven minderjarigen opgepakt die gelinkt kunnen worden aan de stadsbende Squad94 die al een hele tijd operatief is. Twee verdachten zijn naar een gesloten instelling gebracht.

De feiten speelden zich vooral af in het begin van de zomervakantie. De leden van de bende pleegden er een reeks criminele feiten. Dit ging van afpersing tot diefstal met geweld, maar ook bedreigingen en opzettelijke slagen en verwondingen. Zo werd op 7 juli de 15-jarige Timmy De Leeuw in elkaar geslagen.

De politie en het parket namen de zaak bijzonder ernstig omdat ook de bende al goed gekend is in de grootstad. Alle camera’s werden geanalyseerd en ook de recherche van de politiezone Ninove voerde een doorgedreven onderzoek. Daarbij kwam aan het licht dat de feiten gepleegd werden door verschillende personen, zowel meerderjarigen als minderjarigen.

Handelsmerk

De link met de stadsbende van squad94 werd al snel gemaakt. Het is ook altijd hun handelsmerk geweest om mensen af te persen en te bedreigen, desnoods met geweld. “De bende maakt slachtoffers zaken afhandig terwijl ze vaak slagen toedienen. Het gaat hier zowel om meerderjarige als minderjarige slachtoffers", aldus het parket.

Na het doorgedreven onderzoek door het jeugdparket van Dendermonde en Halle-Vilvoorde konden dus zeven personen worden opgepakt. Door beide jeugdparketten werden er zes van de zeven jongeren voorgeleid bij de jeugdrechter. Twee minderjarigen, die beschouwd worden als de hoofdverdachten en de aanstokers van het geweld, werden na hun voorleiding in een gesloten instelling geplaatst.

Niet welkom in stadspark

Alle andere verdachten kregen een aantal voorwaarden opgelegd waaraan ze zich moeten houden. Zo zijn ze al zeker niet meer welkom in het stadspark van Ninove. De verdachten die niet in Ninove wonen, hebben een plaatsverbod gekregen voor het hele grondgebied van Ninove. De stad Ninove bestrijdt al jaren deze bende die regelmatig voor problemen zorgt. Het is niet de eerste keer dat er leden van de bende worden opgepakt.

Ook in mei 2018 werden er drie verdachten opgepakt. Twee van hen waren toen meerderjarig en pleegden ook verschillende diefstallen onder meer aan De Kuip in Ninove, het stadspark en het treinstation. De twee meerderjarigen werden toen aangehouden.