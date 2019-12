Zestigtal kraampjes, ijsberenduik en muziek op kerstmarkt Pollare Claudia Van den Houte

10 december 2019

16u09 4 Ninove De kerstmarkt van Pollare, één van de bekendste en gezelligste kerstmarkten in de streek, vindt op zondag 15 december opnieuw plaats rond de Pollaarse kerk met heel wat randanimatie.

“Er zijn meer dan zestig verschillende kraampjes vol variatie, met standhouders uit Oost- en West-Vlaanderen, Limburg en Duitsland”, klinkt het bij de organisatoren. Stadsbelleman Hans Van Laethem opent de kerstmarkt om 15 uur. Vanaf de opening tot 18 uur delen de Kerstman en zijn elfje snoepjes uit op de binnenkoer van het parochiaal centrum. Er zijn voor de allerkleinsten ook een aantal kermisattracties. Om 17.30 uur vindt naar traditie de jaarlijkse ludieke duik van de Ninoofse ijsberen plaats ter hoogte van de Pollarebrug.

Optredens

Vanaf 18 uur tot 23 uur zijn er verschillende optredens in het parochiaal centrum, waaronder een akoestisch live optreden van Tim & Jim in de zaal en een optreden van folkgroep Ba-1 in het café. Op de kerstmarkt zelf zijn er ook optredens van Streetband ‘Uit de klakke’ en Studentenfanfare Ghendt. Tijdens de kerstmarkt is eveneens de kerststallententoonstelling te bezoeken in de kerk van Pollare, die dan van start gaat en tot 30 december loopt. Vivace uit Brakel-Lierde zingt zondag om 15.10 uur en 16.15 uur.

Wie naar de kerstmarkt wil afzakken, kan de auto thuislaten, want er is gratis busvervoer. Je kan een gratis bus nemen naar de kerstmarkt vanuit Ninove – aan het rondpunt aan de Colruyt in de Centrumlaan, vanuit de basisschool in Denderwindeke en vanop het Zandbergenplein in Zandbergen.

De kerstmarkt vindt op zondag 15 december van 15 uur tot 22 uur plaats rond de kerk van Pollare. De toegang is gratis.