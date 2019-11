Zestigste Ninoofse carnavalsjaar officieel geopend: nieuwe carnavalsaffiche en nieuwigheden voorgesteld Claudia Van den Houte

11 november 2019

17u39 5 Ninove Het zestigste Ninoofse carnavalsjaar werd op maandag 11 november op gang getrapt tijdens een uitgebreide en vernieuwde openingszitting, met de bekendmaking van de nieuwe carnavalsaffiche 2020 als apotheose.

Na een bezoek aan het verklede Wortelmanneken op de Centrumlaan en ‘Dingsken’, het monument voor de overleden carnavalist aan de Koepoort, ging de openingszitting van start in de bedrijfshal van Cloë Confectie in de Merellaan. Daar werden weer tal van nieuwigheden voor dit carnavalsjaar bekendgemaakt. Zo lieten de Ridders in de Wortelorde weten dat er voor het kindercarnaval een extra categorie komt van heel grote groepen van minstens 22 personen. Pascal Carael, voorzitter van de Koninklijke Karnavalraad vzw, kondigde de nieuwe oranje, wortelkleurige gin van de Karnavalraad aan die alleen ter plekke kon besteld worden, én de praline ter gelegenheid van het 60ste carnavalsjaar, in samenwerking met tearoom en chocoladehuis Criollo.

De Prinsencaemere maakte bekend dat er een tentoonstelling komt over de Don Augustprijs, die ze al 22 jaar uitreikt. De tentoonstelling zal van zaterdag 1 februari tot zaterdag 8 februari plaatsvinden op de tweede verdieping van het oud-stadhuis. Stadsbelleman Hans Van Laethem kondigde het 25-jarig bestaan van de ‘wettelverbranding’ aan. Hij vraagt een vertegenwoordiger van elke carnavalsgroep die eraan deelnam om iets speciaals te organiseren, dat later nog wordt bekendgemaakt.

Wedergeboorte

Prins carnaval 2019 Dario Pieters werd naar traditie opgenomen als stagiair in de Prinsencaemere. Hij kreeg van prins carnaval 2018 Chena Sergeant de opdracht om te buikdansen. Verrassend was de ‘wedergeboorte’ van het komische duo Wettel en Krabber, die vorig jaar hun afscheid aankondigden. Als borelingen staken ze samen met de vrouwelijke ex-prinsen Chena en Kelly even de draak met enkele gebeurtenissen uit de Ninoofse politiek en actualiteit.

De afsluiter en apotheose van de opening van carnaval Ninove 2020 was de voorstelling van de nieuwe carnavalsaffiche. Die is dit jaar van de hand van Jordy Merckx van carnavalsgroep ‘Vrieët Opt Gemak’. “Ik heb een roulette afgebeeld”, vertelt Jordy. “‘Zestig keer prijs’ is een verwijzing naar het zestigste carnavalsjaar, net als de diamant - 60 jaar is een diamanten jubileum. Verder zie je op de affiche ook de Ninoofse monumenten de Koepoort, de Abdijkerk en het Wortelmanneken, dat aan het gokken is.” De carnavalsstoet vindt op 1 maart 2020 plaats.