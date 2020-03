Zestigste carnavalsstoet nog eens herbeleven kan in Cinema Central Claudia Van den Houte

04 maart 2020

18u32 0 Ninove Carnaval Ninove is nog maar net achter de rug, maar wie de zestigste editie nog eens wil herbeleven, kan op 28 maart terecht in Cinema Central.

Op die dag organiseert de ‘Jongerenkarnavalraad Nienof’ voor de eerste keer een filmavond, in samenwerking met ‘Robvanop’: ‘Flashback noeër den dag vant joeër’. Na eerst samen een Witkap of ander aperitief te drinken, kan er in een echte cinemazaal naar de Roze Zondagstrein van dit jaar worden gekeken. De filmavond start op zaterdag 28 maart om 19.30 uur. Een toegangskaart kost 5 euro - een drankje inbegrepen - en is te bestellen via jongerenkarnavalraadnienof@gmail.com. Er snel bij zijn is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt.