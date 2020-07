Zes gewonden waaronder drie kindjes bij frontale aanrijding: vermoedelijk werkten verkeerslichten niet Koen Baten

12 juli 2020

Bij een zwaar ongeval op het kruispunt Expresweg en de Aalstersesteenweg in Ninove zijn zes gewonden gevallen waaronder drie kinderen. Het ging om een frontale aanrijding tussen twee voertuigen die daarna weggeslingerd werden tegen de verkeerslichten. De klap was enorm en de brandweer moest meerdere personen bevrijden. Volgens een ooggetuige zouden er problemen geweest zijn met de verkeerslichten.



Het zware ongeval gebeurde omstreeks 18.00 uur deze avond. Een Volkswagen en een Volvo botsten er zwaar met elkaar. De Volvo kwam van op de Expresweg gereden terwijl de Volkswagen op de Aalstersesteenweg reed. Hoe het komt dat ze frontaal met elkaar in aanrijding kwamen zal nog verder moeten onderzocht worden, maar volgens een ooggetuige waren er problemen met de verkeerslichten en zouden daarom beide voertuigen zijn doorgereden.

In de Volvo zat een oudere man. De brandweer moest het slachtoffer bevrijden uit de wagen wat een hele tijd in beslag nam. Ook een andere persoon moest uit een van de voertuigen geholpen worden. In de Volkswagen zaten drie kindjes en een ouder koppel. Een van de kinderen liep een open beenbreuk op. De zes slachtoffers liepen allemaal serieuze verwondingen op en werden naar verschillende ziekenhuizen overgebracht. Het kindje met een open beenbreuk werd naar Jette gevoerd, de andere slachtoffers naar Aalst en Geraardsbergen.

Door de klap was de weg volledig versperd en moest het verkeer rondrijden. Het is niet het eerste ongeval aan het gevaarlijke kruispunt. Het parket zal nog ter plaatse komen om de precieze omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken.