Zes centrumstraten worden in september ingericht als fietsstraten Claudia Van den Houte

31 augustus 2020

20u43 3 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur gaat in september zes straten in het stadscentrum inrichten als fietsstraten.

Het gaat om de Burchtstraat - van de Onderwijslaan tot aan de Marktstraat -, de Stationsstraat - vanaf het kruispunt Stationsstraat/Weggevoerdenstraat tot aan de Beverstraat - en over de verkeersas Oudstrijdersplein-Beverstraat-Lavendelstraat-Geraardsbergsestraat. Fietsstraten zijn straten waarin auto’s zich moeten aanpassen aan het fietsverkeer. Fietsers mogen er de volledige breedte van de rijbaan - bij eenrichtingsverkeer - of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde - bij tweerichtingsverkeer - gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen maar maximaal dertig kilometer per uur rijden. Fietsstraten worden aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek aan het begin en het einde van de fietsstraat.

“Het gaat om straten in het centrum waar er sowieso al traag verkeer is”, vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “Fietsstraten zijn een nieuw concept in Ninove, maar in Vlaanderen verschijnen er steeds meer en meer. Ze stonden sowieso al op de planning en in het bestuursakkoord, maar de start van het nieuwe schooljaar heeft wel meegespeeld in de timing. Het doel is meer aandacht voor fietsers.”

