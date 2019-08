Zes bestuurders onder invloed van alcohol of drugs tijdens controle Koen Baten

22 augustus 2019

11u53 0 Ninove De politie van Ninove heeft een snelheidscontrole met onderschepping gehouden in het centrum en de deelgemeenten van de stad. In totaal werden 736 voertuigen gecontroleerd. Tijdens de controles werden ook zes bestuurders betrapt onder invloed, waarvan vier onder invloed van drugs en twee onder invloed van alcohol.

De eerste bestuurders onder invloed van drugs werden gepakt op de Aalstersesteenweg in Ninove. Beide chauffeurs mochten hun rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen.

Op de Halsesteenweg in Meerbeke werd een bromfietser betrapt die 85 kilometer per uur reed in plaats van de toegelaten 45 per uur. Hij werd aan de kant gezet en bleek nadien ook onder invloed van verdovende middelen. Bovendien reed de bestuurder ook zonder rijbewijs.

Op de Geraardsbergsesteenweg in Nederhasselt werd een bestuurder betrapt onder invloed van alcohol en verdovende middelen. Ook zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.

Verder waren er ook nog enkele kleine overtredingen in verband met de gsm en de gordel. Een voertuig had geen technische keuring. 72 bestuurders reden uiteindelijk te snel en mogen ook nog een boete verwachten.