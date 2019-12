Zes bestuurders onder invloed na alcoholcontrole op grondgebied Ninove Koen Baten

23 december 2019

10u13 0 Ninove De politie van Ninove heeft afgelopen weekend een controle gehouden op alcohol en drugs in het verkeer. Ze deden dit in enkele deelgemeenten van de stad. In totaal werden 93 voertuigen gecontroleerd en konden 17 overtredingen vastgesteld worden.

Drie bestuurders waren onder invloed van alcohol. Een chauffeur kreeg een rijverbod van drie uur, de andere twee chauffeurs mochten hun rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Daarnaast werden ook nog drie bestuurders betrapt onder invloed van drugs. Ook zij kregen meteen 15 dagen rijverbod.

De politie kon ook nog twee personen betrappen in het bezit van verdovende middelen, deze werden in beslag genomen. Twee voertuigen werden geverbaliseerd door een keuring die al enkele maanden verlopen was.

Verder werden ook drie bestuurders betrapt zonder het dragen van de veiligheidsgordel. Een persoon was aan het gsm’n achter het stuur. Tot slot werden er ook nog enkele processen-verbaal met waarschuwingen uitgeschreven voor defecte lichten.