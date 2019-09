Zelfverdedigingssysteem Krav Maga wordt steeds populairder Claudia Van den Houte

09 september 2019

14u26 4 Ninove In de sporthal van Ninove is een nieuw seizoen Krav Maga van start gegaan.

Krav Maga is het officiële zelfverdedigingssysteem van het Israëlisch leger. “De bedoeling is om mensen voor te bereiden op zowat alles wat er op straat kan gebeuren”, vertelt Nick Reygaerts, één van de instructeurs. “Zo leren we je bijvoorbeeld hoe je jezelf kan beschermen als je bedreigd wordt op café, met een wapen wordt aangevallen op straat of tegenover meerdere aanvallers staat. Het draait niet altijd om vechten, maar ook om situaties te leren herkennen en om weg te leren lopen waar dat mogelijk is. Daarnaast leren we mensen omgaan met agressie. Als je het niet gewoon bent om geconfronteerd te worden met agressie, dan bestaat de kans dat je gaat bevriezen in zo’n situatie.”

IKMF Krav Maga Ninove werd in 2013 opgericht door Antoni Cortois en Jonathan Maati. Ze gingen met vier leden van start, maar dat aantal groeit steeds. “In de eerste les van dit seizoen zijn we met 22 deelnemers gestart, maar we verwachten nog een toename.” Iedereen kan altijd instappen en heeft recht op drie gratis proeflessen. Meer info via 0474/72.77.92.