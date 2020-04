Zelfbouwmarkt verkoopt groene ‘streekstroom’ van eigen zonnepanelen rechtstreeks aan lokale consumenten Claudia Van den Houte

23 april 2020

20u20 3 Ninove Zelfbouwmarkt gaat voortaan de stroom van zijn eigen zonnepanelen rechtstreeks aan de lokale consumenten leveren.

Het bedrijf in Ninove heeft heel wat groene stroom: Het dak van de bijna 6.000 vierkante meter grote showroom ligt vol zonnepanelen. De elektriciteit die door Zelfbouwmarkt wordt opgewekt, is voldoende om 120 gezinnen van stroom te voorzien. “We hebben zowel flexibele zonnepanelen – die de vorm van het gebogen dak volgen – als traditionele”, vertelt zaakvoerder Stijn Desmet. “Daarnaast staan op onze parking ook nog twee grote zonnetrackers die de beweging van de zon volgen en zo 30 procent meer opbrengst genereren dan een statisch paneel. Zo voorzien we in ons eigen energieverbruik. Maar we produceren veel meer dan we zelf nodig hebben.”

“Vroeger ging het productieoverschot van Zelfbouwmarkt gewoon naar het elektriciteitsnet, nu bieden we het specifiek aan lokale consumenten aan via het energieplatform Bolt. Op die manier wordt energie weer tastbaar gemaakt. Als je passeert aan onze winkel in Ninove zie je de zonnetrackers al van ver staan. Hoe cool is het om te kunnen zeggen: daar komt onze stroom vandaan?”

“Het is in deze coronatijden ontzettend belangrijk om onze economie te steunen door lokaal te kopen”, aldus Pieterjan Verhaeghen, CEO van Bolt. “Dat geldt ook voor elektriciteit: als je echt groene energie van bij ons koopt, ondersteun je lokale producenten én de energietransitie van ons land.”

“Wij koppelen lokale groene stroom opwekkers aan lokale consumenten”, zegt Verhaeghen. Ook voor Desmet speelt het lokale aspect sterk: “Voor mijn zaak is het in deze coronatijden, maar zeker ook erna, ontzettend belangrijk dat mensen zoveel mogelijk lokaal kopen in plaats van op buitenlandse webshops. Onze fysieke winkel is ondertussen terug open, maar de webshop draait nog steeds volop. En dankzij Bolt kan ik nu dus ook streekstroom verkopen.”

Zelfbouwmarkt, één van de grootste showrooms voor bouwen, verbouwen en interieur van ons land, bestaat veertig jaar en geeft werk aan 85 mensen.