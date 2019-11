Zanger Luc Jones neemt videoclip op in café ‘In Den Keizer’: “Bedankje aan uitbaters” Claudia Van den Houte

15u26 0 Ninove De Ninoofse zanger Luc Jones heeft een nieuwe videoclip opgenomen in café ‘In Den Keizer’ in Ninove.

Luc Jones brengt een nieuwe plaat uit met bijpassende videoclip. “Het werd een remake van een oud nummer van mij, ‘Huilen is voor jou te laat’, een echt ambianceliedje, in een nieuw, hedendaags jasje”, vertelt Luc. “Café In Den Keizer is niet alleen de perfecte locatie voor de clip, maar het is ook een beetje een bedankje aan de uitbaters, Tom en Els, die er op het einde van het jaar mee stoppen. Ik mag al acht jaar opeenvolgend meerdere keren optreden in hun café.” In de clip doen er heel wat figuranten mee. Zij mochten met vlaggen van ‘Luc Jones’ en ‘Huilen is voor jou te laat’ en gekleed in t-shirts van Luc Jones enthousiast meedoen met het liedje. “Jullie zorgen voor de sfeer”, aldus de zanger.